Βλαντίμιρ Πούτιν: Διαβεβαιώνει τον Νικολάς Μαδούρο για στήριξη παρά τις διεθνείς πιέσεις

  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, για τη στήριξη της Μόσχας στην πολιτική γραμμή της κυβέρνησής του, παρά τις αυξανόμενες διεθνείς πιέσεις.
  • Ο Μαδούρο βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο για αποχώρηση από την εξουσία, ενώ η ανάπτυξη ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική εντείνει το κλίμα έντασης.
  • Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ρωσίας – Βενεζουέλας, με έμφαση στην υλοποίηση κοινών έργων σε οικονομία και ενέργεια.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βλαντίμιρ Πούτιν: Διαβεβαιώνει τον Νικολάς Μαδούρο για στήριξη παρά τις διεθνείς πιέσεις

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαίωσε τη στήριξη της Μόσχας στην πολιτική γραμμή της κυβέρνησής του. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις προς τον Μαδούρο, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Ο Μαδούρο βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ζητά την αποχώρησή του από την εξουσία. Παράλληλα, τους τελευταίους μήνες έχουν αναπτυχθεί ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή της Καραϊβικής, γεγονός που εντείνει το κλίμα έντασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Κρεμλίνου, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ρωσίας – Βενεζουέλας. Επεσήμαναν, μάλιστα, την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στην υλοποίηση κοινών έργων, κυρίως στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς των δύο χωρών.

