Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά: Η Θεοπούλα απαντάει αν «κόβεται το σεξ» και η Ντάλια χορεύει ξέφρενα στο πλατό

Η μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή του “Στο Παρά Πέντε” είναι γεγονός. Η αγαπημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή με τους πέντε αξέχαστους ήρωες και τις ατάκες που έγραψαν ιστορία, επιστρέφει στο MEGA για μία και μοναδική βραδιά, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025. Οι πρωταγωνιστές θα συναντηθούν ξανά, χαρίζοντας στο κοινό μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα, ταξιδεύοντας όλους για λίγο πίσω στον χρόνο.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του σταθμού στο Instagram, έχουν ήδη δοθεί τα πρώτα δείγματα από το επετειακό “Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”. Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν, βλέπουμε αγαπημένα πρόσωπα της σειράς να επιστρέφουν στους ρόλους που αγάπησε το τηλεοπτικό κοινό.

Το βράδυ της Πέμπτης ήταν η σειρά της Έφης Παπαθεοδώρου να μεταμορφωθεί ξανά στη Θεοπούλα, σκορπίζοντας νοσταλγία και χιούμορ. Όπως είπε με το γνωστό της ύφος: «Τώρα, θέλετε και ατάκες βέβαια, σας ξέρω. Όποτε με βλέπουν, “Γεια σου Θεοπούλα, κόβεται το σεξ;”. Λέω, εμένα τη γριά πια ρωτάτε;». Η ίδια πρόσθεσε συγκινημένη: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Είναι κάτι μοναδικό αυτό που ζω κι εγώ και όλοι οι συνεργάτες του Παρά Πέντε. Το καλύτερο δώρο για τα Χριστούγεννα ήταν αυτό».

Παράλληλα, μέσα από τα πλάνα των παρασκηνίων, η Σμαράγδα Καρύδη εμφανίζεται να χορεύει με ενθουσιασμό στο πλατό, δείχνοντας τη χαρά της για αυτή τη μοναδική επανένωση με τους φίλους και συναδέλφους της.

Το “Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά” έρχεται στο MEGA και υπόσχεται να ξυπνήσει τις πιο γλυκές αναμνήσεις των τηλεθεατών, σε μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και αγάπη για μια από τις πιο θρυλικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.