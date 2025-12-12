Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά: Η Θεοπούλα απαντάει αν «κόβεται το σεξ» και η Ντάλια χορεύει ξέφρενα στο πλατό

Enikos Newsroom

Media

Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά: Η Θεοπούλα απαντάει αν «κόβεται το σεξ» και η Ντάλια χορεύει ξέφρενα στο πλατό

Η μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή του “Στο Παρά Πέντε” είναι γεγονός. Η αγαπημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή με τους πέντε αξέχαστους ήρωες και τις ατάκες που έγραψαν ιστορία, επιστρέφει στο MEGA για μία και μοναδική βραδιά, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025. Οι πρωταγωνιστές θα συναντηθούν ξανά, χαρίζοντας στο κοινό μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα, ταξιδεύοντας όλους για λίγο πίσω στον χρόνο.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του σταθμού στο Instagram, έχουν ήδη δοθεί τα πρώτα δείγματα από το επετειακό “Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”. Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν, βλέπουμε αγαπημένα πρόσωπα της σειράς να επιστρέφουν στους ρόλους που αγάπησε το τηλεοπτικό κοινό.

Το βράδυ της Πέμπτης ήταν η σειρά της Έφης Παπαθεοδώρου να μεταμορφωθεί ξανά στη Θεοπούλα, σκορπίζοντας νοσταλγία και χιούμορ. Όπως είπε με το γνωστό της ύφος: «Τώρα, θέλετε και ατάκες βέβαια, σας ξέρω. Όποτε με βλέπουν, “Γεια σου Θεοπούλα, κόβεται το σεξ;”. Λέω, εμένα τη γριά πια ρωτάτε;». Η ίδια πρόσθεσε συγκινημένη: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Είναι κάτι μοναδικό αυτό που ζω κι εγώ και όλοι οι συνεργάτες του Παρά Πέντε. Το καλύτερο δώρο για τα Χριστούγεννα ήταν αυτό».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mega TV (@megatvcom)

Παράλληλα, μέσα από τα πλάνα των παρασκηνίων, η Σμαράγδα Καρύδη εμφανίζεται να χορεύει με ενθουσιασμό στο πλατό, δείχνοντας τη χαρά της για αυτή τη μοναδική επανένωση με τους φίλους και συναδέλφους της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mega TV (@megatvcom)

Το “Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά” έρχεται στο MEGA και υπόσχεται να ξυπνήσει τις πιο γλυκές αναμνήσεις των τηλεθεατών, σε μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και αγάπη για μια από τις πιο θρυλικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να βάλετε στο μέτωπο σας για να κοιμηθείτε αμέσως και καλύτερα

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Ανησυχία για το δημογραφικό στη Γερμανία – «Γερνάει» και μειώνεται ο πληθυσμός

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:35 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Eurovision: Το Nemo επιστρέφει το βραβείο του, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Το 2024 το  Nemo έγραψε ιστορία στην Eurovision, καθώς έγινε το πρώτο non binary άτομο που κέρ...
21:43 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Θεοδώρα πιάνει επ’αυτοφώρω τη Μελισσάνθη και τον Άγγελο

Η Μελισσάνθη ταράζεται απ’ την αιφνιδιαστική επίσκεψη της μητέρας της, στο σπίτι της στο νέο ε...
20:20 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

First Dates: Ο έρωτας έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις, απόψε στις 21:00 στο Star

Μια ακόμα συναρπαστική εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates απόψε στις 21:00 στο Sta...
19:51 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

«Να μ’ αγαπάς»: Η Άννα σε σοκ απειλεί με μαχαίρι Σοφία και Θεόφιλο

Ο Ορφέας, έξαλλος μετά τα ψέματα του πατέρα του, του αφαιρεί τον έλεγχο του Ομίλου στο νέο επε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα