Άδωνις Γεωργιάδης: Ανακοίνωσε την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

Την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30% ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο περιθώριο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Πατούλη, προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), με τίτλο: «20 Χρόνια ΕΔΔΥΠΠΥ – Η Προαγωγή της Υγείας Μέσα από την Αυτοδιοίκηση».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΙΣΑ, παρουσία πλήθους εκπροσώπων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κρατικούς φορείς, επιστήμονες και πολίτες.

Ο υπουργός συνεχάρη τον Γιώργο Πατούλη για τη συμβολή του ΕΔΔΥΠΠΥ, τονίζοντας πως πρόκειται για έργο που αποτέλεσε προάγγελο της σημερινής πολιτικής του υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε: «Η ιατρική αμοιβή αυξάνεται από τα 10 στα 13 ευρώ», υπογραμμίζοντας πως η απόφαση ανταποκρίνεται σε πάγιο αίτημα του ΙΣΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε πρόσφατα αποστείλει επιστολή προς το υπουργείο Υγείας, ζητώντας γενναία αναπροσαρμογή της ιατρικής αμοιβής, αλλά και αύξηση του κρατικού τιμολογίου για τις βιοπαθολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις. Όπως επισημαινόταν, οι τιμές παραμένουν καθηλωμένες εδώ και χρόνια, ενώ το κόστος λειτουργίας των ιατρείων και των εργαστηρίων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε επίσης στο θέμα του clawback, το οποίο, όπως είπε, έχει θέσει κατ’ επανάληψη ο ΙΣΑ. Σύμφωνα με τον υπουργό, γίνεται προσπάθεια να μειωθεί περαιτέρω, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και σταθερού πλαισίου για τους παρόχους υγείας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης ανέδειξε την ανάγκη οι γιατροί να έχουν αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας, ενώ υπογράμμισε ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει με συνέπεια τον αγώνα για την ιατρική κοινότητα και τη δημόσια υγεία. Όπως σημείωσε: «Πρόκειται για την πρώτη αύξηση που κάνει πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας στην ιατρική αμοιβή, μετά την πολυετή καθήλωσή της, γεγονός που είναι σημαντικό. Ωστόσο, ζητούμε τον επόμενο χρόνο να υπάρξει η δυνατότητα για νέα αναπροσαρμογή τουλάχιστον κατά το διπλάσιο».

Ο κ. Πατούλης στάθηκε και στη σημασία της πρόληψης, αναφερόμενος στην προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία είκοσι χρόνια μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ, σε συνεργασία με τον ΙΣΑ και άλλους φορείς. Όπως επισήμανε, το Δίκτυο έχει εξελιχθεί σε πανελλαδικό θεσμό, με δήμους και περιφέρειες να αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία της πρόληψης και να συμβάλλουν έμπρακτα στη διαμόρφωση πολιτικών για την υγεία.