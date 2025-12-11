Άδωνις Γεωργιάδης: Ανακοίνωσε την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%, ανταποκρινόμενος σε πάγιο αίτημα του ΙΣΑ, και δήλωσε: «Η ιατρική αμοιβή αυξάνεται από τα 10 στα 13 ευρώ».
  • Η απόφαση έρχεται μετά από πολυετή καθήλωση των τιμών, με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, Γιώργο Πατούλη, να τονίζει: «ζητούμε τον επόμενο χρόνο να υπάρξει η δυνατότητα για νέα αναπροσαρμογή τουλάχιστον κατά το διπλάσιο».
  • Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα του clawback, τονίζοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια για περαιτέρω μείωσή του, με στόχο ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο για τους παρόχους υγείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Ανακοίνωσε την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%
LIVE C

Την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30% ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο περιθώριο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Πατούλη, προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), με τίτλο: «20 Χρόνια ΕΔΔΥΠΠΥ – Η Προαγωγή της Υγείας Μέσα από την Αυτοδιοίκηση».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΙΣΑ, παρουσία πλήθους εκπροσώπων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κρατικούς φορείς, επιστήμονες και πολίτες.

Ο υπουργός συνεχάρη τον Γιώργο Πατούλη για τη συμβολή του ΕΔΔΥΠΠΥ, τονίζοντας πως πρόκειται για έργο που αποτέλεσε προάγγελο της σημερινής πολιτικής του υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε: «Η ιατρική αμοιβή αυξάνεται από τα 10 στα 13 ευρώ», υπογραμμίζοντας πως η απόφαση ανταποκρίνεται σε πάγιο αίτημα του ΙΣΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε πρόσφατα αποστείλει επιστολή προς το υπουργείο Υγείας, ζητώντας γενναία αναπροσαρμογή της ιατρικής αμοιβής, αλλά και αύξηση του κρατικού τιμολογίου για τις βιοπαθολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις. Όπως επισημαινόταν, οι τιμές παραμένουν καθηλωμένες εδώ και χρόνια, ενώ το κόστος λειτουργίας των ιατρείων και των εργαστηρίων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε επίσης στο θέμα του clawback, το οποίο, όπως είπε, έχει θέσει κατ’ επανάληψη ο ΙΣΑ. Σύμφωνα με τον υπουργό, γίνεται προσπάθεια να μειωθεί περαιτέρω, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και σταθερού πλαισίου για τους παρόχους υγείας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης ανέδειξε την ανάγκη οι γιατροί να έχουν αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας, ενώ υπογράμμισε ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει με συνέπεια τον αγώνα για την ιατρική κοινότητα και τη δημόσια υγεία. Όπως σημείωσε: «Πρόκειται για την πρώτη αύξηση που κάνει πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας στην ιατρική αμοιβή, μετά την πολυετή καθήλωσή της, γεγονός που είναι σημαντικό. Ωστόσο, ζητούμε τον επόμενο χρόνο να υπάρξει η δυνατότητα για νέα αναπροσαρμογή τουλάχιστον κατά το διπλάσιο».

Ο κ. Πατούλης στάθηκε και στη σημασία της πρόληψης, αναφερόμενος στην προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία είκοσι χρόνια μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ, σε συνεργασία με τον ΙΣΑ και άλλους φορείς. Όπως επισήμανε, το Δίκτυο έχει εξελιχθεί σε πανελλαδικό θεσμό, με δήμους και περιφέρειες να αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία της πρόληψης και να συμβάλλουν έμπρακτα στη διαμόρφωση πολιτικών για την υγεία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να βάλετε στο μέτωπο σας για να κοιμηθείτε αμέσως και καλύτερα

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Ανησυχία για το δημογραφικό στη Γερμανία – «Γερνάει» και μειώνεται ο πληθυσμός

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:14 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup

Τα συγχαρητήριά του στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη που επιλέχθηκε ως νέος πρόεδρο...
22:55 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: Ψηφίστηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο για νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Στην ΑΑΔΕ οι πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και ...
21:22 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Βενιζέλος: Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό – Είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους Θεσμούς

«Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό. Είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνη...
20:51 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

ΝΔ: Σύνοδος των προέδρων κομματικών οργάνων υπό τον Κ. Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ η Σύνοδος των προέδρων...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα