Γερμανία: 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι κοντά σε αγορά στο Χέρφορντ

Συναγερμός σήμανε στο Χέρφορντ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όταν ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά με μαχαίρι, σε περιστατικό που έγινε κοντά στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Το συμβάν έχει προκαλέσει κινητοποίηση των αρχών, καθώς σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως το θύμα και ο δράστης γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, φέροντας βαριά τραύματα στην πλάτη, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ οι αρχές καλούν όποιον είδε κάτι ή έχει οποιαδήποτε πληροφορία, να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία.