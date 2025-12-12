Ράφα Μπενίτεθ: «Κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί, κάναμε ό,τι μπορούσαμε»

  • Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν και έμεινε στο 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
  • Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως «Κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί για την προσπάθεια των παικτών», καθώς η ομάδα του έκανε «ό,τι μπορούσαμε» αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.
  • Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε πως η απογοήτευση είναι μεγάλη, αλλά οι «πράσινοι» πρέπει να κοιτάξουν μπροστά και να επικεντρωθούν πλέον στον επόμενο αγώνα του πρωταθλήματος με τον Βόλο.
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν και έμεινε στο 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε ένα ματς όπου είχε τον έλεγχο και τη διάθεση αλλά όχι το ζητούμενο αποτέλεσμα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην εικόνα των παικτών του, τονίζοντας πως έγινε μεγάλη προσπάθεια που όμως δεν μετουσιώθηκε σε γκολ.

Βαθμολογία UEFA: Μείωσε και κυνηγά την 10η Τσεχία η Ελλάδα

Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε πως η ομάδα του είχε κατοχή, πίεση και ευκαιρίες, όμως δεν μπόρεσε να σκοράρει, παρά το γεγονός πως αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω για περίπου μία ώρα. Εξήγησε πως η απογοήτευση είναι μεγάλη, αλλά οι «πράσινοι» πρέπει να κοιτάξουν μπροστά και να επικεντρωθούν πλέον στον επόμενο αγώνα του πρωταθλήματος με τον Βόλο, αφήνοντας στην άκρη -προς το παρόν– το Europa League.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι εύκολο όταν έχεις τόσο μεγάλη κατοχή, όταν είσαι τόσο κοντά στην αντίπαλη περιοχή στο τέλος να μην παίρνεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για μας ότι ελέγξαμε το παιχνίδι, πιέσαμε πάρα πολύ τον αντίπαλο, ήμασταν πολύ κοντά στο δικό του τρίτο, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε το γκολ που θέλαμε».

Europa League: Άστον Βίλα και Λιόν για… απευθείας πρόκριση – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 15ος ο Παναθηναϊκός, 18ος ο ΠΑΟΚ

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλαμε πολύ να νικήσουμε τον σημερινό αγώνα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε με μία μεγάλη προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, πρέπει να συγκεντρωθούμε στον επόμενο αγώνα του πρωταθλήματος που είναι με τον Βόλο και όταν έρθει πια η ώρα για να σκεφτούμε ξανά το Europa League θα το κάνουμε».

Κλείνοντας, τόνισε πως δεν τίθεται ζήτημα διάθεσης ή ενέργειας από πλευράς ποδοσφαιριστών: «Κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί για την προσπάθεια των παικτών, προσπαθήσαμε με πάρα πολλούς τρόπους να διασπάσουμε την αντίπαλη άμυνα, είτε με σέντρες, είτε με κόντρες ένας εναντίον ενός, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τα καταφέρουμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Έτσι, είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχει και η νίκη, αλλά για μας ήταν και πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουμε τον αγώνα, δεν τα καταφέραμε και συνεχίζουμε».

03:16 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

