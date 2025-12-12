Ακρίβεια: Στα μπλόκα οι αγρότες, στα «κάγκελα» οι καταναλωτές

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για φρούτα και λαχανικά. Η «ψαλίδα» των τιμών από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή φτάνει ακόμη και το 200%.
  • Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα με αποκλεισμούς σε εθνικές οδούς, τελωνεία και λιμάνια. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για αποφάσεις.
  • Τα φρούτα και τα λαχανικά πωλούνται πανάκριβα στους καταναλωτές, με πορτοκάλια και μανταρίνια να ξεπερνούν το 1 ευρώ το κιλό. Οι ελεγκτικές Αρχές πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους σε όλη την διατροφική αλυσίδα για την αισχροκέρδεια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

φρούτα
Φωτογραφία: Unsplash.com

Από τη μια οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, από την άλλη οι καταναλωτές διαπιστώνουν καθημερινά ότι θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι τσέπη για να αγοράσουν φρούτα και λαχανικά.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το enikonomia.gr η «ψαλίδα» των τιμών από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή φτάνει ακόμη και το 200%, με τους παραγωγούς να έχουν μικρές απολαβές από την πώληση των προϊόντων τους, που οι καταναλωτές τα πληρώνουν «χρυσάφι».

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους όπου οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα με το σκηνικό να περιλαμβάνει νέες εστίες έντασης και συνεχείς αποκλεισμούς.

Κινητοποιήσεις

Οι μορφές δράσης των αγροτών πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Εθνικές οδοί, παράδρομοι, γέφυρες, τελωνεία και λιμάνια τελούν υπό συνεχή πίεση από τα μπλόκα.

Το βάρος στρέφεται πλέον στη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια έξω από τη Λάρισα, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας. Εκεί θα αποφασιστεί αν θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις αλλά και το ενδεχόμενο συγκρότησης επιτροπής που θα ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Επίσης, χθες εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, αγρότες και κτηνοτρόφοι, συμμετείχαν σε προγραμματισμένη συζήτηση στο Περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες πήραν χθες βράδυ και οι αγρότες της Ηπείρου.

Ακριβά τα φρούτα

Και ενώ οι αγρότες ζητούν καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους, οι καταναλωτές πληρώνουν πανάκριβα τα φρούτα και τα λαχανικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πορτοκάλια και μανταρίνια πωλούνται πάνω από 1 ευρώ το κιλό, όταν οι παραγωγοί παίρνουν πολύ λιγότερα.

Στο πλαίσιο αυτό οι ελεγκτικές Αρχές πραγματοποιούν εντατικούς και καθημερινούς ελέγχους σε όλη την διατροφική αλυσίδα, δηλαδή από τους παραγωγούς, και τους μεσάζοντες μέχρι την τελική κατανάλωση προκειμένου να διαπιστώσει αν και σε πιο στάδιο της διακίνησης των προϊόντων υπάρχει αισχροκέρδεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το CDC δεν συστήνει πλέον το εμβόλιο ηπατίτιδας Β στα νεογέννητα – Αντιδράσεις από τους παιδιάτρους

7 λάθη στον καθαρισμό του μπάνιου που το βρωμίζουν περισσότερο από ό,τι το καθαρίζουν – Πώς να τα αποφύγετε;

Ακρίβεια: Στα «μπλόκα» οι αγρότες, στα «κάγκελα» οι καταναλωτές

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:47 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Έκθεση Κομισιόν: Τα θετικά και τα αρνητικά του ελληνικού φορολογικού συστήματος

Τα βασικά προβλήματα του ελληνικού φορολογικού συστήματος, όπως το τεράστιο κενό εσόδων στον Φ...
23:10 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Πιερρακάκης: Το παρασκήνιο της εκλογής του στην προεδρία του Eurogroup – Η εκστρατεία της Αθήνας και η σημασία της νίκης

Σε μια συμβολική δικαίωση για την Ελλάδα, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικώ...
21:06 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Ντομπρόβσκις για Πιερρακάκη: Η εκλογή του αποτελεί μια σημαντική συμβολική στιγμή για την Ελλάδα και τη ζώνη του ευρώ

Για «εντυπωσιακή αναστροφή» της Ελλάδας έκανε λόγο ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγ...
19:54 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Πιερρακάκης για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup: «Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου» – ΒΙΝΤΕΟ

«Νιώθω μεγάλη τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ο νέ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα