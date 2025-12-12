Ιντιάνα: Ρεπουμπλικάνοι μπλοκάρουν τον ανασχεδιασμό εκλογικού χάρτη που θέλει ο Τραμπ

Έντονη πολιτική κινητικότητα καταγράφεται στις ΗΠΑ γύρω από το ζήτημα του ανασχεδιασμού των εκλογικών περιφερειών, με τις εξελίξεις να επηρεάζουν ήδη τη σύνθεση της ομοσπονδιακής Βουλής των Αντιπροσώπων. Στην Ιντιάνα, αιρετοί του ρεπουμπλικανικού κόμματος απέρριψαν την Τρίτη, μέσα από ψηφοφορία στην πολιτειακή Γερουσία, την πρόταση αλλαγής του εκλογικού χάρτη, παρά τις έντονες πιέσεις που ασκούνταν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο στόχος του Τραμπ ήταν να κερδηθούν δύο επιπλέον έδρες στη Βουλή από τους δημοκρατικούς μέσω της νέας χαρτογράφησης.

Ο πρώην επιχειρηματίας έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες συντονισμένη προσπάθεια να επηρεάσει ρεπουμπλικάνους πολιτειακούς ηγέτες σε διάφορες περιοχές όπου το κόμμα του έχει το πάνω χέρι. Επιχειρεί να τους ωθήσει σε ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχυθεί το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, που θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες. Αυτή τη στιγμή, οι ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν οριακή πλειοψηφία πέντε εδρών στη Βουλή και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να τη χάσουν στις επόμενες κάλπες.

Παρά τη στήριξη που εξασφάλισε ο Τραμπ στο Τέξας, όπου ο εκλογικός χάρτης ανασχεδιάστηκε πρόσφατα, με πέντε επιπλέον βουλευτές να αναμένεται να προστεθούν στην κομματική του δύναμη, τα πράγματα στην Ιντιάνα δεν εξελίχθηκαν όπως επιθυμούσε. Στην πολιτεία αυτή, αρκετοί ρεπουμπλικάνοι έδειξαν διστακτικότητα και επέλεξαν να κρατήσουν αποστάσεις, κάτι που εξόργισε τον ένοικο του Λευκού Οίκου.

Το σχέδιο τελικά απορρίφθηκε στην πολιτειακή Γερουσία με 19 ψήφους υπέρ και 31 κατά, παρά το γεγονός ότι οι ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν 40 από τις συνολικά 50 έδρες. Έτσι, ο χάρτης των εκλογικών περιφερειών στην Ιντιάνα παραμένει ως έχει, γεγονός που φαίνεται πως διατηρεί στις θέσεις τους τους δύο δημοκρατικούς βουλευτές που εκπροσωπούν σήμερα την πολιτεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε έντονο τόνο αντέδρασε ο Τραμπ, στρεφόμενος κατά του επικεφαλής των ρεπουμπλικάνων στην πολιτειακή Γερουσία, Ρόντρικ Μπρέι. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα στηρίξω οποιονδήποτε θελήσει να τον αντιμετωπίσει» στις εσωκομματικές εκλογές της άνοιξης.

Παρά τις απειλές και την έντονη παρέμβασή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέστη πολιτική ήττα στην Ιντιάνα, με την επιρροή του να αποδεικνύεται τελικά περιορισμένη.

Απέναντι σε αυτή την πίεση, οι δημοκρατικοί ετοιμάζονται να περάσουν στην αντεπίθεση στις πολιτείες που ελέγχουν. Στην Καλιφόρνια, ο ανασχεδιασμός του εκλογικού χάρτη, ο οποίος εγκρίθηκε μέσω δημοψηφίσματος, ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια πέντε εδρών για τους ρεπουμπλικάνους στη Βουλή. Στη Βιρτζίνια, οι δημοκρατικοί, που ανέκτησαν τον έλεγχο του πολιτειακού κοινοβουλίου τον περασμένο Νοέμβριο, ετοιμάζονται επίσης να προχωρήσουν σε αλλαγές.

Στις ΗΠΑ, η ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών προβλέπεται να πραγματοποιείται κάθε δέκα χρόνια, έπειτα από τη γενική απογραφή του πληθυσμού, ώστε να αντικατοπτρίζει τη δημογραφική πραγματικότητα κάθε περιοχής. Στην πράξη, ωστόσο, τόσο οι ρεπουμπλικάνοι όσο και οι δημοκρατικοί αξιοποιούν τη διαδικασία αυτή, χαράσσοντας τις περιφέρειες με τρόπο που τους επιτρέπει να ελέγχουν το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό, μπορούν να απομονώνουν ψηφοφόρους, να υπερεκπροσωπούν συγκεκριμένες ομάδες ή να διασκορπίζουν στρατηγικά τις ψήφους, εξασφαλίζοντας την πολιτική τους επιβίωση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP