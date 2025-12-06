Πόσο θα μας κοστίσει το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Απλησίαστο το κρέας, «αλμυρά» τα γλυκά

  • Οι τιμές των προϊόντων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι «τσουχτερές» φέτος, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη να οδηγούν σε πιο «βαρύ» λογαριασμό.
  • Ιδιαίτερα στα κρέατα, οι αυξήσεις είναι αισθητές, με το μοσχαρίσιο κρέας να φτάνει τα 17-18 ευρώ/κιλό και τα αμνοερίφια τα 13-14 ευρώ/κιλό.
  • Αυξημένες είναι και οι τιμές στα χριστουγεννιάτικα γλυκά, ενώ οι καταναλωτικές οργανώσεις εκτιμούν αύξηση έως και 20% στο συνολικό κόστος του γιορτινού τραπεζιού.
«Τσουχτερές» είναι οι τιμές φέτος των προϊόντων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.  Οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα, όπως τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά και τα σοκολατούχα είδη, συμβάλλουν σε έναν πιο «βαρύ» λογαριασμό σε σχέση με πέρυσι, παρά τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ.

Ιδιαίτερα στα κρέατα, οι αυξήσεις είναι αισθητές. Παρότι η τιμή της γαλοπούλας παραμένει στα περσινά επίπεδα, δηλαδή 11 έως 13 ευρώ το κιλό για τη νωπή και 5,5 έως 6,5 ευρώ για την κατεψυγμένη, το μοσχαρίσιο κρέας φτάνει πλέον τα 17 με 18 ευρώ το κιλό, από 15 ευρώ το 2024. Αντίστοιχα, τα αμνοερίφια αγγίζουν τα 13 με 14 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας αύξηση από τα περσινά 11 ευρώ. Οι ειδικοί αποδίδουν τις ανατιμήσεις κυρίως στη μειωμένη παραγωγή και στις απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο.

Αυξημένες θεωρούνται και οι τιμές στα χριστουγεννιάτικα γλυκά. Παρότι κινούνται στα περυσινά επίπεδα, τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες κοστίζουν από 13 έως 18 ευρώ το κιλό, οι δίπλες 16 ευρώ και οι βασιλόπιτες 12 έως 14 ευρώ.

Οι καταναλωτές κάνουν λόγο για ακρίβεια, ενώ οι ζαχαροπλάστες σημειώνουν ότι οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες, όπως σοκολάτα, γάλα και βούτυρο, είχαν γίνει ήδη από πέρυσι.

Οι καταναλωτικές οργανώσεις συστήνουν προσεκτική έρευνα αγοράς, καθώς εκτιμούν ότι το φετινό γιορτινό τραπέζι θα είναι ακριβότερο έως και 20%. Με το κρέας και τα σοκολατένια προϊόντα να επηρεάζουν σημαντικά το συνολικό κόστος, οι καταναλωτές καλούνται να κάνουν στοχευμένες επιλογές ώστε να περιορίσουν όσο γίνεται την επιβάρυνση.

