Εκτόξευση τορπίλης βαρέως τύπου από υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού – Δείτε βίντεο

Το Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε τις νέου – βαρέως τύπου τορπίλες για τα υποβρύχια του κλάσης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και πραγματοποίησε βολή στα πλαίσια άσκησης δείχνοντας τις νέες τρομακτικές δυνατότητες που διαθέτει.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι τορπίλες βαρέως τύπου είναι σύγχρονα, μεγάλα υποβρύχια όπλα για υποβρύχια, όπως τα ελληνικά Type 214, σχεδιασμένες για να καταστρέφουν μεγάλα πλοία με ισχυρή εκρηκτική γόμωση και προηγμένα συστήματα καθοδήγησης (ακουστικά, ψηφιακά), με χαρακτηριστικά όπως η δυνατότητα λειτουργίας σε δύσκολες συνθήκες και η δυνατότητα αντικατάστασης στόχων.

Η καθοδήγησή τους γίνεται μέσω οπτικής ίνας, κάτι που τις καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικές έναντι παρεμβολών.

Η Ελλάδα έχει προμηθευτεί 44 τέτοιου είδους τορπίλες για τα 4 υποβρύχια της Type-214 κλάσης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και στις προθέσεις της είναι η παραγγελία επιπλέον 38.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επιβιβάσθηκε χθες, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στο Yποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» τύπου 214 του Πολεμικού Ναυτικού, από το οποίο παρακολούθησε βολή νέου τύπου τορπίλης “SeaHake mod4” εναντίον στόχου επιφανείας, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ».

Η εν λόγω άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού.

Τον Υπουργό συνόδευαν ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος–Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, καθώς και ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ.

