Ρωσία: 7 τραυματίες σε ουκρανική επιδρομή με drones που έπληξε πολυκατοικία στην Τβερ – Βίντεο

Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον ένα παιδί, τραυματίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε ουκρανική επιδρομή με drones στην Τβερ, περίπου 180 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας, ανέφεραν οι τοπικές ρωσικές αρχές.

«Στην Τβερ, αντιμετωπίζονται οι συνέπειες της πτώσης συντριμμιών drone σε πολυκατοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο προσωρινός κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, ο Βιτάλι Καρόλεφ.

BREAKING: A large Ukrainian attack on Tver, Russia, with numerous explosions reported. pic.twitter.com/01sbVK5W1f — World Source News (@Worldsource24) December 12, 2025



Σύμφωνα με τον ίδιο, «έξι ενήλικοι και παιδί» τραυματίστηκαν κατά την επιδρομή και περίπου είκοσι κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω ζημιών που υπέστη το ακίνητο.

In other news, tonight Ukraine attacked the Tver region in Russia. Unfortunately the russian placement strategy of EW systems has caused the drones to crash into civillian buildings pre-maturely, there is most liekly going to be reports of wounded. This just goes to show that no… pic.twitter.com/1J35zUOZn4 — Mr ashen (@TheOfficialMrA1) December 12, 2025



Το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η πτώση συντριμμιών προκάλεσε σφοδρή πυρκαγιά σε διαμέρισμα και έσπασαν παράθυρα.

Explosion in the Tver region of Russia.

This security camera was very well positioned. Thank you! pic.twitter.com/CrWOlZCufF — Tim White (@TWMCLtd) December 12, 2025



Η Ουκρανία υφίσταται σχεδόν καθημερινά αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας στο έδαφός της από τον Φεβρουάριο του 2022. Σε αντίποινα, διεξάγει επίσης σχεδόν καθημερινά επιδρομές με drones εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε συνολικά 90 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε διάφορες περιφέρειες και στη Μαύρη Θάλασσα, τα περισσότερα (63) στην Μπριάνσκ και τρία στην Τβερ, μεταξύ άλλων.

Χθες, η ίδια πηγή έκανε γνωστό ότι καταρρίφθηκαν πάνω από 300 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε μια από τις μαζικότερες ουκρανικές επιδρομές. Επηρεάστηκαν εκατοντάδες πτήσεις προς αεροδρόμια της Μόσχας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που επιβλήθηκε ως μεσολαβητής στον πόλεμο αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, εξέφρασε χθες την έντονη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη προόδου στις συνομιλίες για να τερματιστεί η σύγκρουση και απαίτησε «πράξεις» από τη Μόσχα και το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ