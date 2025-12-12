Κωνσταντοπούλου για Ξυλούρη: Αισθάνθηκε ελευθερία να διατυπώνει απειλές θανάτου απέναντι σε πολιτική αρχηγό

«Μπροστά στα μάτια των πολιτών που παρακολουθούσαν άναυδοι, διαπράχθηκαν σήμερα (χθες), μέσα στη Βουλή, μια σειρά από αυτόφωρα ποινικά αδικήματα. Μπροστά στα μάτια όλης της Ελλάδας, ένα κακοποιό στοιχείο, έβγαλε με άνεση τη γλώσσα στις διαδικασίες, αλλά και αισθάνθηκε την ελευθερία να διατυπώνει απειλές, απειλές θανάτου, απέναντι σε πολιτική Αρχηγό και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, με τις φράσεις που καταγράφηκαν από αυτήκοους αυτόπτες “θα την σκοτώσω”, “θα της στρίψω το λαρύγγι”, “που θα με βάλει αυτή φυλακή”», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες από το περιστύλιο της Βουλής, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη, επονομαζόμενου και ως «Φραπέ», στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε: «Ήδη ενημέρωσα τον πρόεδρο της Βουλής ότι του ζητώ επειγόντως, να ενημερώσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι ζητώ, να υποβάλλω μήνυση, στα πλαίσια του αυτοφώρου» και πρόσθεσε: «Έχουν ήδη περάσει δύο ώρες από την ολοκλήρωση της Εξεταστικής Επιτροπής και καμία Εισαγγελική Αρχή δεν έχει επιληφθεί… Περιμένω τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μου. Είμαι στη διάθεση όλων των Αρχών και φυσικά εάν θέλουν να με στείλουν να υποβάλω μήνυση στο αστυνομικό τμήμα ή να πάρω το 100, θα κάνω και αυτό. Το ζήτημα είναι τι θα πράξουν εκείνοι».