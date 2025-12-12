Κωνσταντοπούλου για Ξυλούρη: Αισθάνθηκε ελευθερία να διατυπώνει απειλές θανάτου απέναντι σε πολιτική αρχηγό

Σύνοψη από το

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε χθες από το περιστύλιο της Βουλής ότι «ένα κακοποιό στοιχείο, έβγαλε με άνεση τη γλώσσα στις διαδικασίες, αλλά και αισθάνθηκε την ελευθερία να διατυπώνει απειλές, απειλές θανάτου, απέναντι σε πολιτική Αρχηγό».
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας του «να ενημερώσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι ζητώ, να υποβάλλω μήνυση, στα πλαίσια του αυτοφώρου».
  • Η κα Κωνσταντοπούλου επισήμανε πως «έχουν ήδη περάσει δύο ώρες από την ολοκλήρωση της Εξεταστικής Επιτροπής και καμία Εισαγγελική Αρχή δεν έχει επιληφθεί», δηλώνοντας παράλληλα πως είναι στη διάθεση όλων των Αρχών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντοπούλου

«Μπροστά στα μάτια των πολιτών που παρακολουθούσαν άναυδοι, διαπράχθηκαν σήμερα (χθες), μέσα στη Βουλή, μια σειρά από αυτόφωρα ποινικά αδικήματα. Μπροστά στα μάτια όλης της Ελλάδας, ένα κακοποιό στοιχείο, έβγαλε με άνεση τη γλώσσα στις διαδικασίες, αλλά και αισθάνθηκε την ελευθερία να διατυπώνει απειλές, απειλές θανάτου, απέναντι σε πολιτική Αρχηγό και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, με τις φράσεις που καταγράφηκαν από αυτήκοους αυτόπτες “θα την σκοτώσω”, “θα της στρίψω το λαρύγγι”, “που θα με βάλει αυτή φυλακή”», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες από το περιστύλιο της Βουλής, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη, επονομαζόμενου και ως «Φραπέ», στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε: «Ήδη ενημέρωσα τον πρόεδρο της Βουλής ότι του ζητώ επειγόντως, να ενημερώσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι ζητώ, να υποβάλλω μήνυση, στα πλαίσια του αυτοφώρου» και πρόσθεσε: «Έχουν ήδη περάσει δύο ώρες από την ολοκλήρωση της Εξεταστικής Επιτροπής και καμία Εισαγγελική Αρχή δεν έχει επιληφθεί… Περιμένω τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μου. Είμαι στη διάθεση όλων των Αρχών και φυσικά εάν θέλουν να με στείλουν να υποβάλω μήνυση στο αστυνομικό τμήμα ή να πάρω το 100, θα κάνω και αυτό. Το ζήτημα είναι τι θα πράξουν εκείνοι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παθολόγοι: καταγγέλλουν αποκλεισμούς και θεσμοθετημένη ανισότητα στη διαχείριση της παχυσαρκίας

Ποια συμπτώματα μπορεί να δείχνουν θρόμβο – Τι τον προκαλεί και πώς αντιμετωπίζεται

Ακρίβεια: Στα «μπλόκα» οι αγρότες, στα «κάγκελα» οι καταναλωτές

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Μεγάλη προβολή της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση του Γιώργου Αυτιά

Στην καρδιά της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες,  η Ελλάδα είχε την τιμητική...
09:05 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Εκτόξευση τορπίλης βαρέως τύπου από υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού – Δείτε βίντεο

Το Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε τις νέου – βαρέως τύπου τορπίλες για τα υποβρύχια του κλάση...
08:21 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Αντίστροφη μέτρηση για τον διάλογο με τους αγρότες – Βαριά ατζέντα στη σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ

Αρκετά βαρύ αναμένεται να είναι το κλίμα κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ...
23:50 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: Ανακοίνωσε την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

Την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30% ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο π...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα