Ένταση στη Βουλή – Γιόγιακας σε Ταχιάο: Εσείς τα ισοπεδώσατε όλα – Εμείς στην Ήπειρο, στη Θεσπρωτία, δεν είμαστε Ελλάδα;

Ένταση επικράτησε στη Βουλή μεταξύ του υφυπουργού Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου και του βουλευτή Θεσπρωτίας, Βασίλη Γιόγιακα για τη χρηματοδότηση του έργου «Οδικός Άξονας Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας».

«Με εκπλήσσετε με την τοποθέτησή σας. Εμείς στην Ήπειρο, στη Θεσπρωτία, δεν είμαστε Ελλάδα; Ειλικρινά με εκπλήσσετε και λυπάμαι. Και λυπάμαι ειλικρινά. Εγώ εκπροσωπώ τη Θεσπρωτία, και για εμένα είναι πρωτεύον να αγωνίζομαι και να προσπαθώ γι’ αυτή. Εσείς τα ισοπεδώσατε όλα. Δεν υπάρχει αλλού Ελλάδα… Η αγωνία κάθε βουλευτή για την περιοχή του είναι ξεχωριστή. Η Ηγουμενίτσα είναι από τις λίγες πόλεις που δεν έχουν περιφερειακό, έχει έναν δρόμο. Έχετε έρθει στην Ηγουμενίτσα, κύριε Ταχιάο; Την έχετε επισκεφθεί;», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Γιόγιακας.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας στάθηκε επίσης στις επιπτώσεις που έχει για τον τουρισμό της Θεσπρωτίας η μονοδρόμηση μεγάλων τμημάτων του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού λόγω της συντήρησης των σηράγγων της Εγνατίας Οδού στα όρια της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

«Ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάζετε; Μας ρωτήσατε; Ο τουρισμός της Θεσπρωτίας, κύριε Ταχιάο, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει για τρία χρόνια, γιατί είναι πλέον αποτρεπτικό για έναν επισκέπτη να πλησιάσει την Ηγουμενίτσα. Όλα αυτά τα έχετε δει; Βάλτε, λοιπόν, κάποιον σχεδιασμό για τη Θεσπρωτία και για την Ήπειρο. Μη λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ειλικρινά λυπάμαι, άλλα ήθελα να σας πω αλλά με την τοποθέτησή σας με εκπλήξατε αρνητικά» τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας.

Ο κ. Ταχιάος επικαλέστηκε τη μη διαθεσιμότητα προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση του έργου «Οδικός Άξονας Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας» κατά τη συζήτηση σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης του Βασίλη Γιόγιακα στη Βουλή. Σημείωσε δε ότι το έργο «βρίσκεται στα ραντάρ του υπουργείου» και αποτελεί από τις προτεραιότητες που θα συζητηθούν με την Περιφέρεια Ηπείρου, δηλώνοντας ωστόσο ότι είναι αδύνατο να δώσει χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης.

«Να σας δώσω χρονοδιάγραμμα είναι απολύτως αδύνατο»

«Τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν ακολουθούν καν τον εκλογικό κύκλο που προφανώς φέρνει μια εντατικοποίηση των τοπικών θεμάτων στο τέλος κάθε 4ετίας- το έργο συνεχίζει να είναι στα ραντάρ του υπουργείου, στις προτεραιότητες που πρέπει να δούμε, θετικό ότι υπάρχει μελέτη, αλλά να σας δώσω χρονοδιάγραμμα είναι απολύτως αδύνατο! Είμαι ειλικρινής για να μην έχουμε λάθος εντυπώσεις και πουν οι εκλογείς σας υποσχεθήκατε κάτι που δεν είστε σε θέση να ανταποκριθείτε», σημείωσε ο Νίκος Ταχιάος.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Νίκος Ταχιάος: Δεν ξέρατε ποια είναι η απάντηση; Δεν ξέρατε ότι οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι ελεύθερες; Ότι έχουν όρια; Ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούμε;

Βασίλης Γιόγιακας: Ούτε ερωτήσεις να μην κάνουμε….

Νίκος Ταχιάος Καλά κάνετε και κάνετε την ερώτηση, αλλά και εγώ καλά κάνω και σας δίνω αυτή την απάντηση. Είναι μία απάντηση όχι μόνο για εσάς, αλλά που ακούγεται παντού.

Δείτε το βίντεο: