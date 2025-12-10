Νίκος Ταχιάος: Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της Κωνσταντοπούλου – «Δεν είναι δυνατόν να εκτοξεύονται ύβρεις χωρίς να υπάρχουν συνέπειες»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νίκος Ταχιάος

Τον δρόμο της δικαστικής οδού, θα ακολουθήσει ο υφυπουργός Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου όπως άφησε ο ίδιος να εννοηθεί από το βήμα της Βουλής, μετά τις αναφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί “κακοποιών στοιχείων” στην κυβέρνηση.

“Εξαπέλυσε έναν βαρύτατο χαρακτηρισμό που θεωρείται προσβλητικός και συκοφαντικός σε ότι αφορά το πρόσωπό μου. Υπαινίχθηκε ότι είμαι κακοποιό στοιχείο. Είναι βαρύτατος υπαινιγμός και την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι είμαι ακραίος σεξιστής διότι έχω καταφερθεί εναντίον της. Έχω καταφερθεί. Αυτό όμως το οποίο είπε τώρα, είναι βαρύτατο. Επειδή σκέφτομαι πολύ σοβαρά να κινηθώ δικαστικά απέναντί της, την παρακαλώ πάρα πολύ να εξηγήσει τί εννοούσε και αν επιμένει στην διατύπωση αυτή θέλω να το γνωρίζω. Της δίνω μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τί είπε” είπε ο Νίκος Ταχιάος λαμβάνοντας τον λόγο στην Ολομέλεια μετά την κ. Κωνσταντοπούλου.

Επανερχόμενη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απευθύνθηκε προς τον υφυπουργό για να πει

«Τί δεν καταλάβατε; Δεν διώκεται ένας συρφετός μελών του κόμματός σας για εγκληματική οργάνωση; Δεν είναι κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης πρώην και εν ενεργεία υπουργοί της κυβέρνησής σας; Τί δεν καταλάβατε; Δεν είστε στο ίδιο κόμμα με την Σεμερτζίδου και τον Μαγειρία;» και να τον καλέσει να καταθέσει μήνυση εις βάρος της εφόσον το επιθυμεί.

«Σας θεωρώ πανέξυπνη γυναίκα, έχετε επίγνωση όσων λέτε. Με απωθεί η λογική του Βισίνσκι. Λυπάμαι που έχετε τη λογική του Στάλιν: “τους βάζω όλους από κάτω και τους παίρνω το κεφάλι”. Δεν ήμουν διπλανός κανενός Φραπέ και κανενός εσπρέσο μακιάτο…», ανταπάντησε ο Νίκος Ταχιάος και παρατήρησε ότι δεν είναι δυνατόν να εκτοξεύονται ύβρεις χωρίς να υπάρχουν συνέπειες.

«Θα σκεφτώ πολύ σοβαρά τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Θα κριθεί σε άλλες αίθουσες εάν έχω δίκιο εγώ ή εσείς», είπε τέλος ο κ. Ταχιάος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συμβουλές για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να θέλουν όλοι να συζητήσουν μαζί σας

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

Αλλάζει το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

ΑΑΔΕ για ελαιοπαραγωγούς: Από 1/5/2026 η Α’ φάση ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:22 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Κυρανάκης: Διαγωνισμός για 15 νέους συρμούς του μετρό ως τον Φεβρουάριο – Πλήρως λειτουργικός σιδηρόδρομος το καλοκαίρι του 2026

Το καλοκαίρι του 2026 θα είναι πλήρως λειτουργικός ο σιδηρόδρομος Αθήνας – Θεσσαλονίκης, με όλ...
20:07 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας: Σήμερα ήταν μία έντονη αλλά ουσιαστική συζήτηση – Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο

«Πιστεύω ότι με τον διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης...
19:20 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ένταση και «καρφιά» στη συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ – «Αν μεταφέρω αυτά που μας είπατε στους αγρότες, δεν θα προλάβω να πω μία λέξη»

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕ...
18:14 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Πληρωμές 3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ – Δείτε τους πίνακες

Το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται ότι θα έχουν καταβληθεί στους...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα