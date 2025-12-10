Τα σχέδια του Πούτιν για την εξολόθρευση αμάχων στην Δύση: Βόμβες σε αμερικανικά αεροπλάνα, εκτροχιασμός τρένων και δηλητηρίαση των αποθεμάτων νερού

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έχει κατηγορηθεί ότι οργάνωσε μια ανατριχιαστική εκστρατεία σαμποτάζ σε ολόκληρη την Γηραιά Ηπειρο, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για την ανατίναξη εμπορικών πτήσεων με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Μailonline.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρουν ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις δείχνουν πως το Κρεμλίνο δεν διεξάγει πλέον πόλεμο μόνο κατά της Ουκρανίας, αλλά στοχεύει κρυφά τη Δύση, αφού προσπάθησε να κάψει εμπορικά κέντρα, να δηλητηριάσει τα αποθέματα νερού και να τοποθετήσει μυστικούς πράκτορες στην Ευρώπη, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα.

Διάφορες πυρκαγιές και εκρήξεις σε ολόκληρη την ήπειρο – συμπεριλαμβανομένης μιας πυρκαγιάς σε μια αποθήκη που ανήκει σε Ουκρανούς στο ανατολικό Λονδίνο – έχουν αποδοθεί στον Πούτιν. Τον Ιούλιο του 2024, δέματα εξερράγησαν σε αποθήκες ταχυμεταφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Πολωνία. Κάθε βόμβα ήταν τόσο ισχυρή που, αν είχε εκραγεί εν πτήσει, «θα είχε καταρρίψει ένα φορτηγό αεροπλάνο», σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που μίλησαν στους FT.

Στόχος οι απώλειες ζωών στην Δύση

Οι επικεφαλής της ασφάλειας λένε ότι ο στόχος ήταν απλός: να προκαλέσουν καταστροφικές απώλειες ζωών, να παραλύσουν το διεθνές εμπόριο και να στείλουν το ανατριχιαστικό μήνυμα ότι καμία δυτική χώρα δεν είναι απρόσβλητη.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν αργότερα ότι η υπεύθυνη ομάδα είχε ακόμα περίπου 6 κιλά εκρηκτικών υλικών έτοιμα, τα οποία, σύμφωνα με τις πηγές, θα ήταν αρκετά για το «επόμενο στάδιο» του σχεδίου: επιθέσεις σε πτήσεις προς τις ΗΠΑ. Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να επισκιάσουν οποιαδήποτε τρομοκρατική επίθεση μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η συνωμοσία κατά της αεροπορίας ήταν μόνο ένα τρομακτικό κομμάτι ενός ευρύτερου πλέγματος. Σε όλη την Ευρώπη, οι κρατικοί ερευνητές αναφέρουν ότι οι απόπειρες σαμποτάζ περιλαμβάνουν σχέδια για εκτροχιασμό γεμάτων τρένων, εκκένωση φραγμάτων, δηλητηρίαση των αποθεμάτων νερού και ακόμη και καταστροφή κρίσιμων υποδομών μεταφορών και ηλεκτρικής ενέργειας.

Τον Μάιο του 2024, μια σημαντική πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο Marywilska 44 στη Βαρσοβία αποδόθηκε στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα η Πολωνία να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κρακοβία.

Πιο πρόσφατα, διάφορες χώρες αντιμετώπισαν την κοπή υποβρύχιων καλωδίων στη Βαλτική Θάλασσα και μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις. Τον Οκτώβριο, ένα φινλανδικό δικαστήριο απέρριψε μια υπόθεση εναντίον του καπετάνιου και των ανώτερων μελών του πληρώματος του Eagle S, ενός δεξαμενόπλοιου με ρωσικές συνδέσεις που είχε σύρει την άγκυρά του για 90 χιλιόμετρα μπρος-πίσω στον βυθό της Βαλτικής Θάλασσας, σπάζοντας πέντε υποβρύχια καλώδια πέρυσι.

Το κόστος επισκευής ενός από αυτά – του Estlink 2, ενός βασικού ηλεκτρικού συνδέσμου μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας – θα ανέλθει σε τουλάχιστον 60 εκατομμύρια ευρώ και θα χρειαστούν μήνες για να ολοκληρωθεί.

Πληρωμένοι ερασιτέχνες τρομοκράτες

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι δράστες πίσω από τις επιθέσεις συχνά δεν είναι έμπειροι πράκτορες, αλλά «αναλώσιμοι» πολίτες, συμπεριλαμβανομένων νεαρών ανδρών που προσλαμβάνονται μέσω του διαδικτύου, οι οποίοι αμείβονται με κρυπτονομίσματα και λαμβάνουν ελάχιστη εκπαίδευση πριν αποσταλούν σε θανατηφόρες αποστολές.

Σε μια πρόσφατη υπόθεση, δύο Ουκρανοί υπήκοοι αναγνωρίστηκαν από τις πολωνικές αρχές ως βομβιστές που εμπλέκονταν σε απόπειρα σαμποτάζ στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν. Απέφυγαν τη σύλληψη, ενώ τέσσερις συνεργάτες τους συνελήφθησαν, ωστόσο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι από το δικαστήριο λόγω «έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων».

Όπως παρατήρησε ένας συνταξιούχος αρχηγός της πολωνικής στρατιωτικής αντικατασκοπείας: «Αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν στην Πολωνία χωρίς κανένα πρόβλημα, πραγματοποίησαν την επιχείρησή τους και έφυγαν χωρίς να συμβεί τίποτα».

Αναλυτές λένε ότι αυτή η εκστρατεία σαμποτάζ σε πολλά μέτωπα μπορεί να αντιπροσωπεύει μια νέα δογματική προσέγγιση της Μόσχας – μια εμφανή στροφή από την παραδοσιακή κατασκοπεία με εκτεταμένες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν ήδη μια πιο σκληρή, πιο προωθητική αντίδραση.

Ο Keir Giles, εμπειρογνώμονας για τη Ρωσία στο Chatham House, δήλωσε στους FT: «Το πρώτο σημαντικό πράγμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα για όλα όσα συμβαίνουν. Αυτό που είναι δημόσια γνωστό για το θέμα αυτό είναι μόνο η κορυφή [του παγόβουνου]… υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα για τα οποία οι κυβερνήσεις έχουν επιλέξει να μην μιλήσουν».

Ριζοσπαστικά αντίμετρα

Πίσω από κλειστές πόρτες, ορισμένοι στρατιωτικοί σχεδιαστές συζητούν ήδη ριζοσπαστικά αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων επιθετικών κυβερνοεπιχειρήσεων, αλλά ακόμη και προληπτικών στρατιωτικών ενεργειών εναντίον όσων διευθύνουν τις σκιώδεις επιθέσεις.

Ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ δήλωσε πρόσφατα στους Financial Times ότι η συμμαχία εξετάζει «πολύ πιο σκληρές αντιδράσεις στην κρυφή βία της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων προληπτικών επιθέσεων ως αποτρεπτικό μέσο».

Ο ναύαρχος Giuseppe Cavo Dragone δήλωσε: «Μελετάμε τα πάντα […] Όσον αφορά τον κυβερνοχώρο, είμαστε κάπως αντιδραστικοί. «Σκεφτόμαστε να γίνουμε πιο επιθετικοί ή προληπτικοί αντί για αντιδραστικοί».

Όπως προειδοποίησε ο Γερμανός βουλευτής και βετεράνος της εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών Konstantin von Notz: «Αυτά τα περιστατικά μπορεί να φαίνονται μικρά, σαν μικρά τσιμπήματα. Αλλά πρέπει να τα δει κανείς στο σύνολό τους. Αυτά είναι όλα μεμονωμένα στοιχεία μιας πολύ συντονισμένης, υβριδικής εκστρατείας με στόχο τη διαίρεση της κοινωνίας».

Πολλοί στην κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών πιστεύουν ότι η κλιμάκωση των μέτρων που είναι διατεθειμένη να λάβει η Ρωσία αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από ένα ακόμη μέτωπο στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Υπάρχουν ενδείξεις για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Πολλοί Ρώσοι κατάσκοποι έχουν εκδιωχθεί από την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αλλά το Κρεμλίνο έχει προσπαθήσει να στείλει εκπαιδευμένους πράκτορες πίσω σε χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ο επικεφαλής μιας μεγάλης ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών δήλωσε στην εφημερίδα ότι οι αξιωματικοί του έχουν παρατηρήσει ρώσους πράκτορες να εξετάζουν οδικές γέφυρες με σκοπό, όπως υποθέτει, να τοποθετήσουν νάρκες σε αυτές.

Είπε ότι χαρτογραφούνται οι σιδηροδρομικές γραμμές σε όλη την ήπειρο για να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία. Η υπηρεσία του και άλλες υπηρεσίες παρακολουθούν επίσης τις προσπάθειες της Ρωσίας να εισάγει καλά εκπαιδευμένους «εν υπνώσει» σαμποτέρ σε ευρωπαϊκά κράτη.