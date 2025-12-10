Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Προμαχώνα επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στα γραφεία των βουλευτών του νομού

  • Στα γραφεία βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Σερρών μετέβησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Προμαχώνα, προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας.
  • Στο ψήφισμα αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, με έμφαση στο νέο νομοσχέδιο που προβλέπει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
  • Ζητούν από τους βουλευτές να τους απαντήσουν γραπτώς εντός 48 ωρών, εάν στηρίζουν ή όχι τα αιτήματά τους. Οι αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ και αγροτικά τους οχήματα στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο των Σερρών.
Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Προμαχώνα επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στα γραφεία των βουλευτών του νομού
Στα γραφεία βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Σερρών μετέβησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Προμαχώνα, προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Στο ψήφισμα αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, με έμφαση στο νέο νομοσχέδιο που προβλέπει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ζητούν, δε, από τους βουλευτές να τους απαντήσουν γραπτώς εντός 48 ωρών, εάν στηρίζουν ή όχι τα αιτήματά τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι αγρότες που συμμετείχαν στην κινητοποίηση, έφτασαν με τα τρακτέρ και αγροτικά τους οχήματα στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο των Σερρών, όπου άφησαν τα μηχανήματα και μετά κατευθύνθηκαν πεζή στα γραφεία των εκλεγμένων βουλευτών του νομού.

