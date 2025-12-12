Αγρότες: Οκτάωρος αποκλεισμός σε Προμαχώνα και Εξοχή – Ανοιχτά τα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανελλαδικού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη.
  • Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, μόνο για φορτηγά διεθνών μεταφορών, προχωρούν οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.
  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν επίσης σε οκτάωρο αποκλεισμό, 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, απαγορεύοντας την είσοδο και την έξοδο σε φορτηγά παντός τύπου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα αγρότες

Να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν οι γενικές συνελεύσεις των παραγωγών στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης, ενώ για το τι μέλλει γενέσθαι στη συνέχεια θα υπάρξει απόφαση σε νέα γενική συνέλευση.

Αντίθετα, σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά διεθνών μεταφορών- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί εκεί. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας -σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα-, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σημειώνεται ότι οι συντονιστικές επιτροπές των παραπάνω μπλόκων θα συμμετάσχουν στην αυριανή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, που έχει προγραμματιστεί για τις 12.00, στη Νίκαια Λάρισας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παθολόγοι: καταγγέλλουν αποκλεισμούς και θεσμοθετημένη ανισότητα στη διαχείριση της παχυσαρκίας

Ποια συμπτώματα μπορεί να δείχνουν θρόμβο – Τι τον προκαλεί και πώς αντιμετωπίζεται

Ακρίβεια: Στα «μπλόκα» οι αγρότες, στα «κάγκελα» οι καταναλωτές

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:02 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Απάτες με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Με αρχηγικό ρόλο γνωστός συνδικαλιστής – Έλαβαν 1,7 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα (12/12) το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη,...
08:35 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Πώς θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα φέτος – Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό και η πρώτη εκτίμηση για το νέο έτος

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται με τι καιρό θα τα γιορτά...
08:18 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Αστυνομική επιχείρηση για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – 14 προσαγωγές για εγκληματική οργάνωση

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα (12/12) το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη,...
08:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Νέα συνάντηση κτηνοτρόφων σήμερα με Χατζηδάκη και Τσιάρα

Χωρίς «λευκό καπνό», αλλά σε καλό κλίμα, ολοκληρώθηκε χθες (11/12) η συνάντηση των αγροτοκτηνο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα