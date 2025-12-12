Θεμιστοκλέους: Στις 4 ώρες ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα – Βελτιώσεις σε προσωπικό και υποδομές

  • Ο μέσος χρόνος αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) έχει πλέον μειωθεί στις τέσσερις ώρες, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, από εννέα ώρες πριν από ένα χρόνο.
  • «Η χώρα βρίσκεται στις καλύτερες –αν όχι στην καλύτερη– θέσεις της Ευρώπης» όσον αφορά τον χρόνο αναμονής για ραντεβού με ειδικό γιατρό, με τις αναμονές να «είναι πλέον μέρες» από την 1η Οκτωβρίου.
  • Ο υφυπουργός Υγείας αναγνώρισε την έλλειψη νοσηλευτών ως το μεγαλύτερο πρόβλημα του συστήματος, περιγράφοντας το ζήτημα ως πανευρωπαϊκό, με στόχο να δοθούν κίνητρα και να καλυφθούν οι κενές θέσεις.
Σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) καταγράφει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος εξήγησε ότι ο μέσος χρόνος έχει πλέον πέσει στις τέσσερις ώρες, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και υπογραμμίζοντας τη «μεγάλη βελτίωση» σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο υφυπουργός Υγείας είπε στην ΕΡΤ ότι «πριν από ένα χρόνο ο χρόνος αναμονής ήταν στις 9 ώρες, σε έξι μήνες έπεσε στις 5 και τώρα είναι στις 4 ώρες» στα περισσότερα ΤΕΠ της χώρας.

Εξήγησε ότι μια επίσκεψη στα επείγοντα, ακόμη και για ένα «ελαφρύ τροχαίο», απαιτεί σειρά εξετάσεων και πολλαπλές ειδικότητες: «Επτά διαφορετικοί γιατροί επί μισή ώρα στον καθένα… είναι τρεισήμισι ώρες», προσθέτοντας ότι ο χρόνος αυτός είναι συγκρίσιμος ή καλύτερος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου «οι αναμονές ξεπερνούν τις 12 ή και 18 ώρες».

Ο κ. Θεμιστοκλέους απέδωσε τη βελτίωση σε τρεις βασικούς παράγοντες: πρόσληψη προσωπικού, λειτουργία του βραχιολιού παρακολούθησης και την ανακαίνιση των ΤΕΠ.

«Πήραμε προσωπικό… γιατρούς, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση των τραυματιοφορέων έχει συμβάλει στη «πιο γρήγορη διακίνηση των περιστατικών».

Παράλληλα, ανέφερε ότι νέα ή ανακαινισμένα ΤΕΠ «δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που υπήρχε προηγουμένως», κάνοντας αναφορά στο Αττικόν που «μεγάλωσε από 1.000 σε 2.500 τετραγωνικά».

Απαντώντας σε κριτική ότι ορισμένα έργα ΤΕΠ έχουν καθυστερήσει, τόνισε πως «το Υπουργείο Υγείας έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά απορρόφησης» και ότι «όλα τα έργα εξελίσσονται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα». Έφερε ως παράδειγμα το Κέντρο Υγείας Μαρκόπουλου, όπου «σε 40 χρόνια δεν είχε αλλάξει ούτε καρφίτσα», ενώ σήμερα είναι πλήρως ανακαινισμένο και ενεργειακά αυτόνομο.

Σε ερώτηση για τις παιδιατρικές δομές, ανέφερε ότι τα δύο νοσοκομεία Παίδων έχουν ανακαινιστεί πλήρως και πως ο μέσος χρόνος αναμονής στα ΤΕΠ τους είναι πλέον 1 ώρα και 25 λεπτά. Όπως υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει μία μέσα στα νοσοκομεία που να μην έχει ανακαινιστεί».

Ραντεβού με γιατρό – «Από τα καλύτερα συστήματα στην Ευρώπη»

Ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι «η χώρα βρίσκεται στις καλύτερες –αν όχι στην καλύτερη– θέσεις της Ευρώπης» όσον αφορά τον χρόνο αναμονής για ραντεβού με ειδικό γιατρό.

Από την 1η Οκτωβρίου, με το νέο ενιαίο σύστημα ραντεβού και την αύξηση των διαθέσιμων ωρών, οι αναμονές «είναι πλέον μέρες».

«Αυξήσαμε τα ραντεβού από 4 σε 10 εκατομμύρια», είπε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω εφαρμογής ή τηλεφωνικού αριθμού, όπως στο μοντέλο του εμβολιασμού.

Ελλείψεις νοσηλευτών

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναγνώρισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του συστήματος είναι η έλλειψη νοσηλευτών: «Το βλέπουμε παντού… Δεν το κρύβουμε κάτω από το χαλί».

Περιέγραψε το ζήτημα ως πανευρωπαϊκό, σημειώνοντας ότι σήμερα ακόμη και οι βόρειες χώρες αναζητούν προσωπικό «από Ινδία και Φιλιππίνες».

Τόνισε ότι στόχος είναι να δοθούν κίνητρα, να ενταχθούν οι νοσηλευτές στα βαρέα και ανθυγιεινά και να καλυφθούν οι κενές θέσεις στις σχολές.

Αξιολόγηση γιατρών

Για το θέμα της αξιολόγησης, ανέφερε ότι οι γιατροί έχουν σύστημα αξιολόγησης εδώ και 20 χρόνια, ωστόσο απαιτούνται αλλαγές, καθώς «όταν όλοι παίρνουν 9 και 10, χάνει το νόημά της η διαδικασία».

Προανήγγειλε νέους δείκτες απόδοσης: «Ένας χειρουργός πρέπει να έχει κάνει έναν ικανό αριθμό χειρουργείων για να πάρει 9 ή 10… Κάποιος που δεν έχει χειρουργήσει όλο το έτος δεν μπορεί να πάρει πάνω από 5».

Αξιολόγηση από ασθενείς – Ποσοστό συμμετοχής 20–25%

Για τη νέα αξιολόγηση από τους ασθενείς, επισήμανε ότι η συμμετοχή βρίσκεται στο 20–25%, ποσοστό «πολύ καλό με βάση τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες».

«Έχουμε δείγμα 26.000 ασθενών», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς το ως «τεράστιο και πολύ ρεαλιστικό» σε σχέση με τις κλασικές δημοσκοπήσεις των 600–1.000 ατόμων.

