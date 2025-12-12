Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Κόντρα Λαζαρίδη – Αποστολάκη: «Στέλεχος της ΝΔ ο αρχηγός» – «Μεταξύ των συλληφθέντων είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη»

Στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη αναφέρθηκε η Μιλένα Αποστολάκη στην εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πριν αρχίσει η σημερινή εξέταση των βουλευτών Εμμ. Χνάρη και Χρ. Μπουκώρου από την επιτροπή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εισηγήτρια της μειοψηφίας στην επιτροπή Μ. Αποστολάκη είχε αναφερθεί στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, λέγοντας πως «όπως διαβάζουμε, έχει συλληφθεί ο κ. Χιλιτζάκης και μέλη της οικογένειάς του (που είναι) πρόεδρος ομάδας παραγωγών στο Ηράκλειο της Κρήτης, επικεφαλής ΚΥΔ, πρωταγωνιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και στις περίφημες φωτογραφίες με τον πρωθυπουργού, με τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”».

«Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι το μείζον σήμερα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το Κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε κα Αποστολάκη γιατί εκτός από τον συγκεκριμένο έχουν συλληφθεί κι άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη» απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανταπάντησε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση. «Εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ» τόνισε.