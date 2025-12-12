Οι τροφικές αλλεργίες είναι εδώ: Τι πρέπει να προσέχουν παιδιά και ενήλικες στα σχολεία και τα εστιατόρια

Οι τροφικές αλλεργίες είναι εδώ. Ένα συχνό πρόβλημα που αφορά σε όλες τις ηλικίες, παιδιά και ενήλικες. Ξέρετε ότι ανάμεσα στους συμμαθητές του παιδιού σας υπάρχει και κάποιο με τροφική αλλεργία; Γνωρίζετε τους κινδύνους μίας αλλεργικής αντίδρασης; Πόσο ενημερωμένοι είστε για το πώς μπορεί κάποιος να εκτεθεί σε ένα αλλεργιογόνο και να προκληθεί αντίδραση που μπορεί να είναι επικίνδυνη και για τη ζωή του;

Η Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής «τρέχει» μία καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για αυτό το σοβαρό θέμα, ενώ στις 5-7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε και το 16ο Παιδοαλλεργικό Συνέδριο. Πρόκειται για την κορυφαία ετήσια επιστημονική συνάντηση με κορυφαίους Έλληνες και ξένους ειδικούς από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας (EAACI) με στόχο την παρουσίαση των πιο πρόσφατων εξελίξεων στην παιδοαλλεργιολογία.

Ο πρόεδρος της Εταιρείας, Μάριος Παπαδόπουλος, τόνισε ότι στόχος ήταν «η σύνδεση των νέων επιστημονικών δεδομένων με την καθημερινή παιδιατρική πράξη, μέσα από παραδείγματα και πρακτική εκπαίδευση».

Ο κ. Παπαδόπουλος πρόσθεσε ότι «αποφασίσαμε να τρέξουμε την καμπάνια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών που πάσχουν από τροφική αλλεργία. Τα παιδιά αυτά μπορούν να εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση στο σχολείο γιατί εκτίθενται στο αλλεργιογόνο μέσα σε ένα φαινομενικά «αθώο» κέρασμα». Τα μικρότερης ηλικίας παιδιά πρέπει να αποφεύγουν τα κεράσματα ή τα μεγαλύτερα όταν τρώνε έξω να ενημερώνονται αναλυτικά από τον κατάλογο για τα φαγητά και τη σύστασή τους».

Με μήνυμα «μικρές σκέψεις, μεγάλη φροντίδα για όλα τα παιδιά» το σποτ της καμπάνιας «μας τοποθετεί μέσα στο πρόβλημα». Υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που μπορεί να έχουν τροφική αλλεργία και που όταν φτάνει μπροστά τους ένα κέρασμα μέσα στην τάξη να νιώθουν αποκλεισμένα, αλλά και που κινδυνεύουν σε περίπτωση που εκτεθούν σε μία ή παραπάνω τροφές.

Η τροφική αλλεργία στα εστιατόρια

Όπως αναδείχθηκε από την καμπάνια αλλά και από τα συμπεράσματα του συνεδρίου, καταναλώνουμε ολοένα και περισσότερα γεύματα που δεν έχουν προετοιμαστεί στο σπίτι μας. Ένα μεγάλο ποσοστό αλλεργικών αντιδράσεων εμφανίζεται όταν άτομο με τροφική αλλεργία βρίσκεται σε εστιατόριο ή έχει παραγγείλει φαγητό απ’ έξω.

Για να τρώμε έξω με ασφάλεια πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες. Χρειαζόμαστε σωστή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όσων εργάζονται σε εστιατόρια, κατάλογο πλήρως ενημερωμένο με σωστή και σαφή αναγραφή των αλλεργιογόνων ουσιών ανά πιάτο, σωστή ενημέρωση του εστιατορίου από τον αλλεργικό επισκέπτη για την τροφική αλλεργία. Μόνο έτσι μπορεί να απολαύσει κάποιος το γεύμα του χωρίς φόβο. Η ασφάλεια στο τραπέζι είναι ευθύνη όλων μας.

Η τροφική αλλεργία στο σχολείο

Η τροφική αλλεργία είναι κοινό πρόβλημα στην προσχολική και σχολική ηλικία. Τα παιδιά με τροφική αλλεργία πρέπει να αποφεύγουν μία ή παραπάνω τροφές για να μην εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση που μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη ζωή τους.

Πολλές από αυτές τις αντιδράσεις συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο. Ένα σημαντικό μέρος της ημέρας τα παιδιά βρίσκονται εκεί, όπου καταναλώνουν γεύματα αλλά και κεράσματα. Τα κεράσματα είναι πολύ συχνά και αποτελούν πηγή έκθεσης των παιδιών με τροφική αλλεργία σε αλλεργιογόνα που προκαλούν σοβαρές αντιδράσεις. Ακόμη και στις περιπτώσεις που το παιδί είναι σωστά εκπαιδευμένο και αποφεύγει τα κεράσματα, νιώθει σίγουρα απομονωμένο, αποκλεισμένο, αίσθημα θλίψης και stress.

Σύμφωνα με την καμπάνια «οι μικρές αλλαγές φέρνουν μεγάλα χαμόγελα» και υπογραμμίζει ότι μπορούμε να γιορτάζουμε με τρόπο ασφαλή χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς αλλεργιογόνα. Γιορτάζουμε όλοι».

Με έμφαση στην ασφάλεια

Στο ετήσιο Συνέδριο της Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας παρουσιάστηκαν οι πιο πρόσφατες εξελίξεις για άσθμα, τροφικές αλλεργίες και ατοπική δερματίτιδα, με έμφαση στην ασφάλεια των παιδιών στο σχολείο. Ειδικοί τόνισαν την ανάγκη ενημέρωσης οικογενειών και παιδιών και τη σωστή χρήση αδρεναλίνης σε σοβαρές αντιδράσεις.

Πλαισιώθηκε μάλιστα από κλινικά φροντιστήρια και πρακτικά workshops, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιάτρων.

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ενίσχυση της κλινικής πρακτικής με σύγχρονη και εφαρμόσιμη γνώση, βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά και τις τελευταίες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Παιδοαλλεργιολογίας, Σοφία Τσαμπούρη επεσήμανε ότι «πρέπει το παιδί και η οικογένεια να είναι ενημερωμένοι πλήρως για τις αλλεργίες που έχει και αν είναι πολύ σοβαρή να έχει μαζί του ένεση αδρεναλίνης».

«Η γνώση προλαμβάνει, η γνώση προστατεύει, η γνώση σώζει ζωές»

Όπως προαναφέραμε, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης για τις αλλεργικές παθήσεις στα παιδιά, με στόχο την προαγωγή της γνώσης, την προστασία των μικρών ασθενών και την ουσιαστική στήριξη των οικογενειών τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκπαίδευση εργαζομένων στα κυλικεία σχολείων κι άλλων εγκαταστάσεων για την αναγνώριση αλλεργιογόνων συστατικών και την ασφαλή διαχείριση τροφίμων. Επίσης. εξειδικευμένη εκπαίδευση προσωπικού στον χώρο της εστίασης (κουζίνα, υποδοχή παραγγελιών) για την προστασία αλλεργικών ατόμων από ακούσια έκθεση στην «ένοχη» τροφή.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς:

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναφυλαξίας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία, γιατί η ενημέρωση σώζει ζωές. Και κάθε ζωή μετράει.

Η αναφυλαξία είναι μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση που μπορεί να απειλήσει την ίδια τη ζωή. Μαζί με την τροφική αλλεργία, αποτελεί το συχνότερο αίτιο εκδήλωσής της. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολλές οικογένειες. Σε κάθε σχεδόν σχολική τάξη υπάρχει και ένα παιδί με τροφική αλλεργία, ενώ ακόμη και το πιο απλό κέρασμα μπορεί να γίνει αιτία αλλεργικής αντίδρασης ή και αναφυλαξίας.

Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Με ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση, εκπαίδευση και πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, μπορούμε πραγματικά να σώσουμε ζωές.

Στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά και στις οικογένειες που παλεύουν καθημερινά με τις αλλεργίες. Ενισχύουμε τις δράσεις στα σχολεία και στους χώρους εστίασης, ώστε κανένα παιδί να μην αισθάνεται μόνο του και – το σημαντικότερο – κανένα παιδί να μην κινδυνεύει λόγω άγνοιας.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ας στείλουμε όλοι μαζί ένα καθαρό μήνυμα: Η γνώση προλαμβάνει, η γνώση προστατεύει, η γνώση σώζει ζωές».