Κωνσταντοπούλου: Υπέβαλε μήνυση στο ΑΤ Εξαρχείων – «Ο Ξυλούρης κατέθετε υπό την προστασία των βουλευτών της ΝΔ»

Για τις καταγγελίες της σχετικά με τον Γ. Ξυλούρη χθες στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα αυτόφωρα αδικήματα για τα οποία ζήτησε την κινητοποίηση των αρχών, μίλησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε συνέντευξη στο OPEN η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων για αυτόφωρα ποινικά αδικήματα. Μάλιστα η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξήγησε ότι τα αδικήματα για τα οποία οφείλουν να κινητοποιηθούν αυτεπάγγελτα οι αρχές είναι η εγκληματική οργάνωση, υπόθαλψη εγκληματιών, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή ψευδορκία, απόπειρα αθέμιτης επιρροής σε δικαστικούς λειτουργούς. Η τελευταία κατηγορία αφορά τις απειλές που κατήγγειλε ότι εκτόξευσε εναντίον της ο Γ. Ξυλούρης ότι θα την σκοτώσει και θα της στρίψει το λαρύγγι.

Αυτά ειπώθηκαν μπροστά σε αστυνομικούς της Βουλής και ενώ το κατήγγειλα αμέσως και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και η Φρουρά της Βουλής δεν έπραξαν το καθήκον τους, ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ο Ξυλούρης κατέθετε υπό την προστασία των βουλευτών της ΝΔ που του είχαν δώσει μία απίστευτη άνεση να μην απαντά να απειλεί βουλευτές, να εκτοξεύει απειλές και υπαινιγμούς και να προσβάλει. Μόνο μία φορά του είπε η Συρεγγέλα ‘μιλάτε στον πληθυντικό’», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Για τις κατηγορίες της ΝΔ ότι διέπραξε σεξιστική επίθεση σε βάρος της Μαρίας Συρεγγέλα η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι τα σχόλια της δεν έγιναν «εν αιθρία. Επί πάρα πολλές μέρες μου έκλεινε τα μικρόφωνα, με προσέβαλε με πολλούς τρόπους με προκαλούσε. (…) Εγώ επί ώρες και σε αυτή τη συνεδρίαση προσπαθούσα να κάνω το καθήκον μου και να ρωτήσω κακοποιά στοιχεία για τη διαφάνεια και εμποδιζόμουν από την κυρία Συρεγγέλα».

«Όχι δεν την προσέβαλα ως γυναίκα. Την κατήγγειλα ως επίορκη προεδρεύουσα της Εξεταστικής Επιτροπής δεν υπάρχει θέμα σεξισμού», υπογράμμισε η κ. Κωνσταντοπούλου και χαρακτήρισε «ακραία γκεμπελική προσπάθεια» της ΝΔ να της αποδώσει ευθύνες για να στρέψει την προσοχή μακριά από την κατάθεση Ξυλούρη. «Ήταν μία ενέργεια του Λαζαρίδη αντιπερισπασμού και αντιμετάθεσης της προσοχής», ανέφερε.

Νέο βίντεο με τα όσα έγιναν μέχρι την κατάθεση της μήνυσης

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χθες με τηλεφώνημά της στην Άμεση Δράση ζήτησε να σταλεί περιπολικό προκειμένου να πάρει την κατάθεση της και αποδείξεις από μάρτυρες για τις απειλές κατά της ζωής της και όσα έγιναν στην Εξεταστική Επιτροπή από τον Γιώργο Ξυλούρη.

Η τηλεφωνήτρια του «100» συμφώνησε ότι θα σταλεί περιπολικό στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα έδινε συνέντευξη. Όταν ήταν στον αέρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενημερώθηκε ότι είχε φτάσει το περιπολικό και είπε δημόσια ότι θα έβγαινε για να δει τους αστυνομικούς και να δώσει κατάθεση.

Ωστόσο μέχρι να βγει από το στούντιο το περιπολικό είχε φύγει. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε και δεύτερο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από το Kontra όπου συνομιλεί με την Άμεση Δράση και ζητάει να μάθει τον λόγο που ανακλήθηκε το περιπολικό.

«Βγαίνοντας από την εκπομπή για να βρω τους αστυνομικούς και το περιπολικό πληροφορήθηκα πρώτον ότι είχαν μπει στον σταθμό και είχαν ρωτήσει τον συνεργάτη της εκπομπής αν είχε δει τον κ. Ξυλούρη και αν είχε έρθει από εδώ ο Ξυλούρης. Και στη συνέχεια ενώ νομίζαμε όλοι ότι θα βρίσκονται οι αστυνομικοί στο περιπολικό έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό βγαίνοντας έξω αντικρίσαμε το τίποτα. Είχαν φύγει. Και μάλιστα είχαν φύγει σαν τους κλέφτες», είπε στην τηλεφωνήτρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια ζήτησε να μιλήσει με τον επόπτη και να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις καταγγελίες της. Μετά από αρκετά λεπτά συζήτησης τελικά ενημερώνεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι μπορεί να καταθέσει μήνυση για τα όσα καταγγέλλει σε οποιαδήποτε Αστυνομικό Τμήμα, όπως και τελικά έπραξε.