Χαρακόπουλος: Δεν ξεχνούμε πώς αντιμετώπισαν τους αγρότες ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

«Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει βαθιές ρίζες στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος διαχρονικά στηρίζει την παράταξή μας. Θα έλεγα, είναι ραχοκοκαλιά της ΝΔ. Υπάρχει μία σχέση εμπιστοσύνης ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους που ο λαϊκισμός ήταν στο πικ του. Και το 2012 και το 2015 ο αγροτικός κόσμος στήριξε τη ΝΔ. Αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης θέλουμε να τη διατηρήσουμε. Οι βουλευτές μας, ιδιαίτερα αυτοί που προέρχονται από τις αγροτικές περιοχές από την ελληνική περιφέρεια, βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους πολίτες. Δεν σταθμίζουν τις αντιδράσεις των πολιτών, αναμένοντας τις έρευνες της κοινής γνώμης. Υπάρχει προσωπική επαφή του βουλευτή με τους πολίτες», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ3.

Ο Θεσσαλός πολιτικός σημείωσε, επίσης, ότι «είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα, μακρά συνεδρίαση των βουλευτών της ΝΔ που προέρχονται από αγροτικές περιοχές με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά την οποία ετέθησαν ερωτηματικά, προβληματισμοί, ζητήθηκαν διευκρινίσεις για την ακολουθούμενη πολιτική στον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα με αφορμή τις πληρωμές που έγιναν το τελευταίο διάστημα και όσα επίκεινται».

Αναμένουμε τις αποφάσεις της σύσκεψης της Νίκαιας

Σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών της Θεσσαλίας, ο κ. Χαρακόπουλος ξεκαθάρισε ότι «πρώτα απ’ όλα καλό είναι να γίνει αυτή η σύσκεψη στη Νίκαια, στην έδρα του Δήμου Κιλελέρ, από τον οποίο προέρχομαι και εγώ, των εκπροσώπων όλων των μπλόκων της χώρας. Να καταλήξουν σε μία αντιπροσωπεία που θα τους εκπροσωπεί όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους αγρότες και κτηνοτρόφους που είναι στους δρόμους. Μετά από αυτό, αφού συγκροτηθεί μία εθνική επιτροπή διεκδίκησης και καταλήξουν σε ένα κείμενο αιτημάτων, θα υπάρξει η συνάντηση σε υψηλότατο βαθμό με την κυβέρνηση».

Πώς αντιμετώπισαν τους αγρότες ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Ο γγ της ΚΟ της ΝΔ υπογράμμισε ότι «τώρα δεν έχει νόημα να κάνουμε κομματική αντιπαράθεση, υπενθυμίζοντας πώς αντιμετωπίζονταν οι αγρότες που έβγαιναν στους δρόμους, στο παρελθόν, από το ΠΑΣΟΚ. Να υπενθυμίσει κανείς την επιχείρηση βουλκανιζατέρ. Να θυμίσει, δηλαδή, τι γινότανε στον τότε κόμβο της Βιοκαρπέτ και πώς αντιμετωπίζονταν οι αγρότες από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Ούτε έχει νόημα να υπενθυμίσουμε ποιοι κατάργησαν “με ένα νόμο και με ένα άρθρο” το λεγόμενο αγροτικό πετρέλαιο. Η κυβέρνηση της ΝΔ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατάφερε μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, παραλαμβάνοντας μία χώρα που κινδύνευε να βρεθεί εκτός ΕΕ, εκτός ευρώ, να εκλέγεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αυτής της χώρας, που ήταν το “μαύρο πρόβατο”, στη θέση του προέδρου του Eurogroup. Για να αντιληφθούμε για τι αλλαγή επιπέδου μιλούμε».

«Είναι αυτή η κυβέρνηση», προσέθεσε, «η οποία μείωσε τη φορολόγηση των αγροτών και επειδή άκουσα και κριτική για το τι κάνουμε για τα αγροτικά σχήματα, συνεταιριστικά σχήματα και το συνεταιριστικό κίνημα απαξιώθηκε πλήρως, επίσης, επί των ημερών του ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι γνωστά, δεν έχει νόημα να τα θυμίζουμε. Αξίζει, όμως, να θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση, δίνοντας κίνητρα για να συνεταιριστούν οι αγρότες σε υγιή συνεταιριστικά σχήματα, μείωσε στο μισό τη φορολόγηση των αγροτών που παραδίδουν τα αγροτικά τους προϊόντα μέσω των συνεταιρισμών, όπως επίσης και σε αυτούς που κάνουν συμβολαιακή γεωργία».

Τέλος, όσον αφορά στη στήριξη των αγροτών για απώλεια εισοδήματος, ο κ. Χαρακόπουλος αναρωτήθηκε «αυτή η κυβέρνηση, αυτές τις μέρες, δεν πληρώνει το Μέτρο 23; Υπήρχε πρόβλεψη Μέτρου 23 μέχρι τώρα για απώλεια εισοδήματος σε βασικά αγροτικά προϊόντα. Και μπορώ να το πω αν θέλετε με λίγο μεγαλύτερη ένταση, διότι ήμουν από αυτούς τους βουλευτές, πριν αναλάβω και τη θέση ευθύνης που τώρα έχω, που έβαλα στον δημόσιο διάλογο τη συζήτηση αυτή, γιατί και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ρουμανία, είχανε μπει στην συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έλαβαν άδεια για να στηρίξουν αγροτικά προϊόντα, τα οποία είχανε κατάρρευση και τιμών και παραγωγών. Και έτσι είδατε ότι στο βαμβάκι, σε μία σειρά αγροτικά προϊόντα, αυτές τις ημέρες καταβλήθηκε αυτό το μέτρο ενίσχυσης που θα αγγίξει τα 178 εκατομμύρια. Σήμερα μεγάλη συζήτηση έγινε γιατί πιστώθηκαν 157 εκατομμύρια και 21 εκατομμύρια δεν πληρώθηκαν σε νομούς της βορείου Ελλάδας, επειδή χρειάζονταν κάποιες επιπλέον διασταυρώσεις. Οι τιμές διαμορφώνονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Λοιπόν, να είμαστε ρεαλιστές: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε το κόστος παραγωγής και εκεί όντως να γίνουν πιο γενναία βήματα» .