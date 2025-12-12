Ρωσία: Η κεντρική τράπεζα κατέθεσε αγωγή κατά του Euroclear – «Παράνομα» τα σχέδια της ΕΕ για χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων

Σύνοψη από το

  • Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε αγωγή σε δικαστήριο της Μόσχας κατά του αποθετηρίου τίτλων Euroclear, κατηγορώντας το για ενέργειες που της προκαλούν βλάβη.
  • Σε χωριστή ανακοίνωσή της, η ρωσική κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι οι προτάσεις της ΕΕ για χρήση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων είναι παράνομες και προειδοποίησε ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της.
  • Η κεντρική τράπεζα τόνισε ότι οι μηχανισμοί χρήσης των περιουσιακών της στοιχείων «είναι παράνομοι και αντίθετοι στο διεθνές δίκαιο», δηλώνοντας ότι θα προσφύγει σε εθνικά και διεθνή δικαστήρια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι καταθέτει αγωγή σε δικαστήριο της Μόσχας κατά του αποθετηρίου τίτλων Euroclear, που έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες, κατηγορώντας το για ενέργειες που της προκαλούν βλάβη, καθώς πλήττουν την ικανότητά της να διαθέτει τα κεφάλαια και τα χρεόγραφά της.

Το Euroclear δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.

Σε χωριστή ανακοίνωσή της, η ρωσική κεντρική τράπεζα δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι δημοσιοποιημένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία είναι παράνομες και προειδοποίησε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

«Μηχανισμοί άμεσης ή έμμεσης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εγκεκριμένης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, είναι παράνομοι και αντίθετοι στο διεθνές δίκαιο, καθώς παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές της ασυλίας των κρατικών περιουσιακών στοιχείων», ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.

Η τράπεζα αναφερόταν σε δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει δύο λύσεις για την υποστήριξη των χρηματοοικονομικών αναγκών της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.

Στη μία από τις λύσεις αυτές, η Επιτροπή της ΕΕ θα μπορεί να δανειστεί υπόλοιπα ταμείου από χρηματοοικονομικούς θεσμούς της ΕΕ που διακρατούν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να εκδώσει ένα δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι μια τέτοια ενέργεια θα αντιμετωπιζόταν με «τη σκληρότερη αντίδραση».

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι η εφαρμογή τέτοιων σχεδίων θα αμφισβητηθεί ενώπιον «εθνικών δικαστηρίων, δικαστικών αρχών ξένων κρατών και διεθνών οργανισμών, διαιτητικών δικαστηρίων και άλλων διεθνών δικαστικών οργάνων, ενώ θα ακολουθήσει η επιβολή των δικαστικών αποφάσεων στις επικράτειες των κρατών μελών του ΟΗΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

