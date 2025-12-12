Αργυρούπολη: Τρία άτομα ξυλοκόπησαν βάναυσα διανομέα φαγητού – Του άρπαξαν και το φαγητό που μετέφερε

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη ένας 17χρονος, ο οποίος μαζί με άλλα δύο άτομα, ηλικίας 17 και 18 ετών, ξυλοκόπησαν διανομέα φαγητού στην Αργυρούπολη.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο διανομέας έφτασε στο σημείο παράδοσης, όπου τον περίμεναν τρία άτομα και του επιτέθηκαν βάναυσα, χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές σε όλο το σώμα.
  • Η αγριότητα της επίθεσης ήταν τέτοια, που ο διανομέας χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές μέρες στο νοσοκομείο, ενώ οι άλλοι δύο δράστες αναζητούνται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Περιπολικό αστυνομίας

Συνελήφθη ένας 17χρονος, ο οποίος μαζί με άλλα δύο άτομα, ηλικίας 17 και 18 ετών, ξυλοκόπησαν και λήστεψαν διανομέα φαγητού στην Αργυρούπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο διανομέας φαγητού έφτασε στο σημείο όπου είχε δηλωθεί ως διεύθυνση, προκειμένου να παραδώσει την παραγγελία. Εκεί τον περίμεναν τρία άτομα, δύο 17χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι του επιτέθηκαν βάναυσα, χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές σε όλο το σώμα.

Η αγριότητα της επίθεσης ήταν τέτοια, που παρά το γεγονός ότι ο διανομέας είχε πέσει λιπόθυμος στο έδαφος, η συμμορία δεν σταμάτησε να τον χτυπά, σύμφωνα με το Mega.

Στη συνέχεια οι τρεις προσπάθησαν να του αφαιρέσουν το τσαντάκι, ωστόσο πήραν μόνο το φαγητό που μετέφερε και τράπηκαν σε φυγή.

Ο διανομέας χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές μέρες στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 17χρονος για την υπόθεση. Οι άλλοι δύο δράστες αναζητούνται.

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
11:29 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Έκλεισε η κεντρική πύλη του λιμανιού εν αναμονή της άφιξης των αγροτών – ΒΙΝΤΕΟ

Έκλεισε πριν από λίγη ώρα η κεντρική πύλη του λιμανιού Θεσσαλονίκης, επί τη οδού Κουντουριώτη ...
10:57 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συζητείται σήμερα η αγωγή της Τυχεροπούλου κατά της καθαίρεσής της – Τι ζητεί

Συζητείται σήμερα η αγωγή που έχει καταθέσει η Παρασκευή Τυχεροπούλου κατά της καθαίρεσής της ...
10:52 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Εύβοια: Οι αγρότες έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και τους παράδρομους

Σήμερα (12/12) το πρωί, αγρότες της Εύβοιας προχώρησαν σε αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας και τη...
10:43 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Με τρακτέρ και λεωφορεία, αγρότες από τα μπλόκα κινούνται προς το λιμάνι – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και τουριστικά λεωφορεία σχεδιάζουν να φτάσουν στην επιβατική πύλ...
