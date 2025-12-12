Λαζαρίδης για Κωνσταντοπούλου: Ήταν πίσω μου και με έλεγε γυμνοσάλιαγκα και βρωμιάρη – Η καταγγελία για απειλητικά email σε βουλευτές της ΝΔ

Έντονη κριτική άσκησαν βουλευτές της ΝΔ στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, στηλιτεύοντας τη στάση και τη συμπεριφορά της μετά το τέλος της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής, όπου κατέθεσε ο Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και «Φραπές», με πρωταγωνιστικό ρόλο βάσει της δικογραφίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν γίνεται συνεργάτες της κυρίας Κωνσταντοπούλου να μας παρακολουθούν όταν βγαίνουμε έξω και να ακούνε τι λέμε στα τηλέφωνά μας» είπε αρχικά ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο βουλευτής ανέφερε ότι μετά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης και ενώ κατευθυνόταν στο γραφείο του, η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να τον αποκαλεί στους διαδρόμους «γυμνοσάλιαγκα» και «βρωμιάρη».

Ο κ. Λαζαρίδης αποκάλυψε μάλιστα ότι το βράδυ της Πέμπτης όλα τα μέλη της ΝΔ που μετέχουν στην εξεταστική δέχθηκαν από άγνωστο αποστολέα απειλητικά και χυδαία μηνύματα τα οποία θα διαβιβαστούν για τα περαιτέρω στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

«Επαναλαμβάνω τη χθεσινή αήθη επίθεση που εξαπέλυσε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα. Σεξιστική επίθεση λέγοντάς της σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν. Συνέχισε και στο Kontra την επίθεση όπου είπε ότι η κα Συρεγγέλα συνδέεται με κακοποιά στοιχεία και πρακτική υπόθαλψης. Το αν συνδέεται με κακοποιά στοιχεία θα κληθεί να το αποδείξει στην Δικαιοσύνη. Χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης επιτέθηκε και στον κ. Φόρτωμα με βαρύτατες εκφράσεις. Το ίδιο συνέβη και με εμένα. Πηγαίνοντας στο γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ήταν πίσω μου με συνεργάτες της και τον κ. Καζαμία λέγοντας μου ότι είμαι γυμνοσάλιαγκας και βρωμιάρης» είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «την ίδια στιγμή τα μέλη της ΝΔ έλαβαν από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικά μηνύματα απειλητικά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν συνδέονται με την Πλεύση Ελευθερίας. Καθιστούμε υπεύθυνη για ότι συμβεί την κα Κωνσταντοπούλου».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στις συνεχείς διακοπές των ομιλητών από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ χαρακτήρισε τέτοιες συμπεριφορές, «απαράδεκτες και καταδικαστέες». Συνέχισε λέγοντας ότι «αυτή η συμπεριφορά γίνεται και εντός της Βουλής και είναι αντικοινοβουλευτική. Έχω ζητήσει τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων, όπου έχει παραστεί η κα Κωνσταντοπούλου ώστε να σταλούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο βουλευτής της ΝΔ, Φίλιππος Φόρτωμας, ο οποίος υποστήριξε ότι «η κα Κωνσταντοπούλου ήρθε μετά το τέλος της συνεδρίασης και μου απευθύνθηκε με αισχίστου είδους τρόπο» και υπογράμμισε ότι «τέτοιες συμπεριφορές δεν περιποιούν τιμή για την κα Κωνσταντοπούλου». Μίλησε για απαράδεκτα γεγονότα και υποστήριξε: «Ο φασισμός δεν είναι μόνο μαύρος, αλλά και κόκκινος».

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας είπε ότι «τα βάζετε με μια αρχηγό κόμματος, αντί να τα βάλετε με τον μάρτυρα που εκτόξευσε απειλές εναντίον της ότι θα την σκοτώσει…. Η ΝΔ δεν έλαβε κανένα μέτρο και τον αφήσατε ελεύθερο να γυρίσει σπίτι του». Και επεσήμανε ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει καμία σχέση με τα μηνύματα που είπε ο κ. Λαζαρίδης ότι δέχτηκαν βουλευτές της ΝΔ.

Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι «επιχειρείται ένας συμψηφισμός λεκτικών επιθέσεων και απρέπειας. Και το «εθνική εξαίρεση» κα το «μη σκίσεις κανένα καλσόν» είναι απρεπή και δεν έχουν καμία θέση στο κοινοβούλιο. Ο συμψηφισμός είναι αηδιαστικός. Πρέπει να σεβόμαστε την κοινωνία».

Ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας είχε πει στην κα Κωνσταντοπούλου στη συνεδρίαση για τα Τέμπη ότι αφού δεν έχει παιδιά δεν δικαιούται να μεταφέρει αυτή την αγωνία και δικαίως εκείνη είχε διαμαρτυρηθεί.

Καταδικάσαμε και την άθλια έκφραση «μη σκίσεις κανένα καλσόν». Είναι πολύ βολικό να μεταφέρουμε το κέντρο βάρους της διαδικασίας στον καβγά Λαζαρίδη – Κωνσταντοπούλου αλλά το θέμα είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο Βασίλης Κόκκαλης από την πλευρά του υποστήριξε ότι «εχθές και σήμερα το πρωί παρακολουθούμε τον απόλυτο ευτελισμό και την απαξίωση του πολιτικού συστήματος βλέποντας τέτοιου είδους συμπεριφορές».

Πηγές ΝΔ: Ανοιχτές απειλές κατά βουλευτών – Βαριές ευθύνες στην Κωνσταντοπούλου

«Τα απειλητικά μηνύματα που έχουν αποσταλεί σε βουλευτές της ΝΔ συνιστούν ανοιχτές και ωμές απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής, με αναφορές σε δολοφονία και ακρωτηριασμό. Πρόκειται για ακραίες, εγκληματικού χαρακτήρα πρακτικές που δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική χώρα, σημειώνουν πηγές της ΝΔ.

«Εάν συμβεί το παραμικρό σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική και ηθική ευθύνη θα βαραίνει πλήρως και προσωπικά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η διαρκής τοξική ρητορική της και η θεσμική της εκτροπή λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής τέτοιων απειλών», προσθέτουν.

Κατά τις ίδιες πηγές, «συνεργάτες της κυρίας Κωνσταντοπούλου κινούνται συστηματικά έξω από την αίθουσα της Εξεταστικής Επιτροπής, παρακολουθώντας βουλευτές και επιχειρώντας να υποκλέψουν ιδιωτικές συνομιλίες. Οι πρακτικές αυτές παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους και είναι απολύτως ασύμβατες με το Κοινοβούλιο».

«Καλούμε τον κύριο Καζαμία, που σήμερα εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, να της μεταφέρει αυτολεξεί όσα ειπώθηκαν. Η ευθύνη δεν μετατίθεται ούτε συγκαλύπτεται. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές, εκφοβισμό ή παρακρατικές μεθοδεύσεις. Κάθε θεσμικό και νομικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί» καταλήγουν.