Όλα μπαίνουν στη θέση τους για 3 ζώδια – «Θα λάβετε καλά νέα»

Σύνοψη από το

  • Από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, η Σελήνη στον Ζυγό φέρνει αρμονία, ισορροπία και συναισθηματική σταθερότητα, με όλα να μπαίνουν στη θέση τους για τρία ζώδια.
  • Για τους Καρκίνους, η διέλευση αυτή φέρνει την αναγκαία διαύγεια και ηρεμία, ενώ για τους Ζυγούς αποκαθιστά την αίσθηση ισορροπίας, προσελκύοντας καλή τύχη.
  • Οι Τοξότες θα δουν τα πράγματα να προσεγγίζονται με πιο ήρεμη σκέψη, καθώς η Σελήνη στον Ζυγό ανοίγει την πόρτα στην τύχη και την πρόοδο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

12 Δεκεμβρίου: Όλα μπαίνουν στη θέση τους για τρία ζώδια - επικρατεί αρμονία και ισορροπία. Φωτογραφία: Pexels
12 Δεκεμβρίου: Όλα μπαίνουν στη θέση τους για τρία ζώδια - επικρατεί αρμονία και ισορροπία. Φωτογραφία: Pexels

Ξεκινώντας την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, όλα μπαίνουν στη θέση τους για τρία ζώδια. Η Σελήνη στον Ζυγό φέρνει αρμονία, ισορροπία και μια ανανεωμένη αίσθηση συναισθηματικής σταθερότητας.

Ένας κύκλος κλείνει για 4 ζώδια – «Αφήνετε πίσω παλιές ιστορίες που σας μπλόκαραν»

Είναι το είδος ενέργειας που όλοι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, και ευτυχώς, είναι διαθέσιμο σε μεγάλες ποσότητες κατά τη διάρκεια αυτής της σεληνιακής φάσης.

Αυτή η ενέργεια προσκαλεί συνεργασία, διαύγεια και μια εύκολη επιστροφή στο κέντρο μας. Όταν η Σελήνη κινείται μέσω του Ζυγού, οι ευκαιρίες συχνά προκύπτουν μέσα από σχέσεις, ειδικά όσον αφορά στενές φιλίες.

Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου: Αιγόκεροι, τα μυστικά αποκαλύπτονται

Την ημέρα αυτή, οι αλληλεπιδράσεις ρέουν πιο ομαλά και οι αποφάσεις φαίνονται ευκολότερες.

Η ζωή βάζει υποστηρικτικούς ανθρώπους στον δρόμο μας και εμείς, ως ομάδα, κινούμαστε μαζί με σκοπό το καλό.

Τα πάντα αλλάζουν για 4 ζώδια που είναι πολύ μπερδεμένα αυτή την περίοδο – «Η αλήθεια βγαίνει στο φως και όλα θα μπουν στη θέση τους»

Η καλή τύχη κινείται αρχικά αθόρυβα και στη συνέχεια μας οδηγεί όλους μέχρι το τέλος του δρόμου.

Όλα μπαίνουν στη θέση τους για τρία ζώδια – “έρχεται ισορροπία και αρμονία”

  • Καρκίνος,
  • Ζυγός,
  • Τοξότης

Καρκίνος

Η Σελήνη μετακινείται στον Ζυγό την Παρασκευή, φέρνοντας την τόσο αναγκαία διαύγεια σε μια κατάσταση που σας είχε κάνει να νιώθετε ιδιαίτερα αβέβαιοι.

Αισθάνεστε πιο ήρεμοι και πιο ικανοί να πάρετε μια απόφαση που υποστηρίζει την ευημερία σας τώρα, Καρκίνοι. Αυτή η αλλαγή προσκαλεί ευνοϊκά αποτελέσματα.

Στις 12 Δεκεμβρίου, μια ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε εσάς και έναν στενό φίλο φέρνει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Η υποστήριξη, η διορατικότητα ή η παρουσία κάποιου βοηθά να κινηθούν τα πράγματα προς όφελός σας. Νιώθετε σαν να σας ωθούν προς μια λύση που προηγουμένως φαινόταν υπερβολικά συγκεχυμένη για να την αντιμετωπίσετε.

Μέχρι το τέλος της ημέρας, η καλή τύχη γίνεται πραγματικότητα — και είναι μια πραγματικότητα στην οποία μπορείτε να πιστέψετε.

Αισθάνεστε την ορμή να χτίζεται ξανά, και είναι κάτι που είχατε ανάγκη, Καρκίνοι. Αυτή η κίνηση και δράση επιτρέπουν σε όλα να μπουν στη θέση τους με άψογο τρόπο.

Ζυγός

Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σας την Παρασκευή, αποκαθιστώντας την αίσθηση ισορροπίας σας, Ζυγοί. Αυτό είναι κάτι που είχατε απόλυτη ανάγκη αυτές τις ημέρες, καθώς όλα γύρω σας φαίνεται να βρίσκονται σε αναστάτωση.

Είναι κάτι συνηθισμένο για την εποχή, γι’ αυτό εμπιστευθείτε το σύμπαν ότι θα αποκαταστήσει σύντομα την ισορροπία.

Βλέπετε τι χρειάζεται προσοχή και τι χρειάζεται να αποδεσμεύσετε, και αυτή η οξεία αίσθηση του περιβάλλοντός σας προσελκύει καλή τύχη στον δρόμο σας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σεληνιακής διέλευσης, η διαίσθησή σας ως προς τον σωστό χρόνο είναι πιο έντονη από το συνηθισμένο, γι’ αυτό φροντίστε να την ακούσετε.

Στις 12 Δεκεμβρίου, προσελκύετε θετικά αποτελέσματα απλώς και μόνο επειδή είστε προσγειωμένοι και παρόντες.

Μέχρι το τέλος της ημέρας, αισθάνεστε αναζωογονημένοι και ενθαρρυμένοι. Όλα μπαίνουν στη θέση τους με ευκολία, Ζυγοί.

Τοξότης

Η Σελήνη στον Ζυγό σάς βοηθά να προσεγγίσετε τα πράγματα με πιο ήρεμη και καθαρή σκέψη, Τοξότες.

Τώρα βλέπετε πώς να αποκαταστήσετε την ισορροπία σε μια κατάσταση που έμοιαζε αβέβαιη και ίσως ακόμη και παράξενη. Αυτή η σεληνιακή διέλευση ανοίγει την πόρτα στην τύχη και την πρόοδο.

Στις 12 Δεκεμβρίου, λαμβάνετε καλά νέα που κατευθύνουν τα πάντα στη ζωή σας προς μια θετική πορεία.

Κάτι ευθυγραμμίζεται με τρόπο που σας εκπλήσσει, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει απολύτως άξιο. Κατανοείτε τη σημασία αυτής της στιγμής.

Την ημέρα αυτή, η καλή τύχη είναι αδιαμφισβήτητη. Νιώθετε ξανά ότι η ζωή σάς υποστηρίζει, Τοξότες. Η δυνατότητα ανοίγεται μπροστά σας και όλα είναι καλά. Υπάρχουν τόσα πολλά για να προσμένετε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παθολόγοι: καταγγέλλουν αποκλεισμούς και θεσμοθετημένη ανισότητα στη διαχείριση της παχυσαρκίας

Ποια συμπτώματα μπορεί να δείχνουν θρόμβο – Τι τον προκαλεί και πώς αντιμετωπίζεται

Ακρίβεια: Στα «μπλόκα» οι αγρότες, στα «κάγκελα» οι καταναλωτές

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:00 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Σταμάτησε να μαγειρεύει για τον άνδρα της – «Παραπονιέται συνέχεια για το φαγητό που φτιάχνω»

Ένα από τα χειρότερα συναισθήματα στον κόσμο είναι να σε κάνει ένας άνθρωπος που αγαπάς να νιώ...
08:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Το μυστικό συστατικό Ιταλίδας γιαγιάς για τη συνταγή σάλτσας ντομάτας

Η προσθήκη πικάντικου ιταλικού λουκάνικου στη σάλτσα ντομάτας με κεφτέδες προσδίδει μια βαθιά,...
06:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τo κουμπί σε 7 δευτερόλεπτα

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση θα δοκιμάσει την παρατηρητικότητά σας και τις δεξιότητές σας. Αν σας...
05:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου: Καρκίνοι, μια σχέση που είναι πολύ σημαντική για εσάς αλλάζει

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα