Όλα μπαίνουν στη θέση τους για 3 ζώδια – «Θα λάβετε καλά νέα»

Ξεκινώντας την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, όλα μπαίνουν στη θέση τους για τρία ζώδια. Η Σελήνη στον Ζυγό φέρνει αρμονία, ισορροπία και μια ανανεωμένη αίσθηση συναισθηματικής σταθερότητας.

Είναι το είδος ενέργειας που όλοι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, και ευτυχώς, είναι διαθέσιμο σε μεγάλες ποσότητες κατά τη διάρκεια αυτής της σεληνιακής φάσης.

Αυτή η ενέργεια προσκαλεί συνεργασία, διαύγεια και μια εύκολη επιστροφή στο κέντρο μας. Όταν η Σελήνη κινείται μέσω του Ζυγού, οι ευκαιρίες συχνά προκύπτουν μέσα από σχέσεις, ειδικά όσον αφορά στενές φιλίες.

Την ημέρα αυτή, οι αλληλεπιδράσεις ρέουν πιο ομαλά και οι αποφάσεις φαίνονται ευκολότερες.

Η ζωή βάζει υποστηρικτικούς ανθρώπους στον δρόμο μας και εμείς, ως ομάδα, κινούμαστε μαζί με σκοπό το καλό.

Η καλή τύχη κινείται αρχικά αθόρυβα και στη συνέχεια μας οδηγεί όλους μέχρι το τέλος του δρόμου.

Όλα μπαίνουν στη θέση τους για τρία ζώδια – “έρχεται ισορροπία και αρμονία”

Καρκίνος,

Ζυγός,

Τοξότης

Καρκίνος

Η Σελήνη μετακινείται στον Ζυγό την Παρασκευή, φέρνοντας την τόσο αναγκαία διαύγεια σε μια κατάσταση που σας είχε κάνει να νιώθετε ιδιαίτερα αβέβαιοι.

Αισθάνεστε πιο ήρεμοι και πιο ικανοί να πάρετε μια απόφαση που υποστηρίζει την ευημερία σας τώρα, Καρκίνοι. Αυτή η αλλαγή προσκαλεί ευνοϊκά αποτελέσματα.

Στις 12 Δεκεμβρίου, μια ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε εσάς και έναν στενό φίλο φέρνει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Η υποστήριξη, η διορατικότητα ή η παρουσία κάποιου βοηθά να κινηθούν τα πράγματα προς όφελός σας. Νιώθετε σαν να σας ωθούν προς μια λύση που προηγουμένως φαινόταν υπερβολικά συγκεχυμένη για να την αντιμετωπίσετε.

Μέχρι το τέλος της ημέρας, η καλή τύχη γίνεται πραγματικότητα — και είναι μια πραγματικότητα στην οποία μπορείτε να πιστέψετε.

Αισθάνεστε την ορμή να χτίζεται ξανά, και είναι κάτι που είχατε ανάγκη, Καρκίνοι. Αυτή η κίνηση και δράση επιτρέπουν σε όλα να μπουν στη θέση τους με άψογο τρόπο.

Ζυγός

Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σας την Παρασκευή, αποκαθιστώντας την αίσθηση ισορροπίας σας, Ζυγοί. Αυτό είναι κάτι που είχατε απόλυτη ανάγκη αυτές τις ημέρες, καθώς όλα γύρω σας φαίνεται να βρίσκονται σε αναστάτωση.

Είναι κάτι συνηθισμένο για την εποχή, γι’ αυτό εμπιστευθείτε το σύμπαν ότι θα αποκαταστήσει σύντομα την ισορροπία.

Βλέπετε τι χρειάζεται προσοχή και τι χρειάζεται να αποδεσμεύσετε, και αυτή η οξεία αίσθηση του περιβάλλοντός σας προσελκύει καλή τύχη στον δρόμο σας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σεληνιακής διέλευσης, η διαίσθησή σας ως προς τον σωστό χρόνο είναι πιο έντονη από το συνηθισμένο, γι’ αυτό φροντίστε να την ακούσετε.

Στις 12 Δεκεμβρίου, προσελκύετε θετικά αποτελέσματα απλώς και μόνο επειδή είστε προσγειωμένοι και παρόντες.

Μέχρι το τέλος της ημέρας, αισθάνεστε αναζωογονημένοι και ενθαρρυμένοι. Όλα μπαίνουν στη θέση τους με ευκολία, Ζυγοί.

Τοξότης

Η Σελήνη στον Ζυγό σάς βοηθά να προσεγγίσετε τα πράγματα με πιο ήρεμη και καθαρή σκέψη, Τοξότες.

Τώρα βλέπετε πώς να αποκαταστήσετε την ισορροπία σε μια κατάσταση που έμοιαζε αβέβαιη και ίσως ακόμη και παράξενη. Αυτή η σεληνιακή διέλευση ανοίγει την πόρτα στην τύχη και την πρόοδο.

Στις 12 Δεκεμβρίου, λαμβάνετε καλά νέα που κατευθύνουν τα πάντα στη ζωή σας προς μια θετική πορεία.

Κάτι ευθυγραμμίζεται με τρόπο που σας εκπλήσσει, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει απολύτως άξιο. Κατανοείτε τη σημασία αυτής της στιγμής.

Την ημέρα αυτή, η καλή τύχη είναι αδιαμφισβήτητη. Νιώθετε ξανά ότι η ζωή σάς υποστηρίζει, Τοξότες. Η δυνατότητα ανοίγεται μπροστά σας και όλα είναι καλά. Υπάρχουν τόσα πολλά για να προσμένετε.