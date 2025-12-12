Λάρισα: Νεκρός 54χρονος που έπεσε από ταράτσα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/12) στο κέντρο της Λάρισας, όταν ένας άνδρας έπεσε στο κενό από ταράτσα κτιρίου.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 9:30 το πρωί στην οδό 28ης Οκτωβρίου, όπου ένα άτομο εντοπίστηκε αιμόφυρτο σε πάρκινγκ πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του οnlarissa.gr, περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως διαπιστώθηκε ο 54χρονος άνδρας έπεσε από την ταράτσα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα, δυστυχώς, να χάσει την ζωή του.