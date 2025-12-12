Η Φάτνη στα Μετέωρα: Το μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σύμβολο που φωτίζει την Καλαμπάκα

  • Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Καλαμπάκα κερδίζει τις εντυπώσεις με τον εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό της, μεταμορφώνοντας την πόλη σε έναν φωτεινό και γιορτινό προορισμό.
  • Το στολίδι που ξεχωρίζει είναι η εντυπωσιακή φάτνη στους βράχους των Μετεώρων, μια από τις πιο ιδιαίτερες και εμβληματικές χριστουγεννιάτικες παρεμβάσεις της Ελλάδας.
  • Η Καλαμπάκα παραμένει κορυφαίος χειμερινός προορισμός, ωστόσο τα μπλόκα των αγροτών έχουν προκαλέσει δυσκολίες, με τον δήμαρχο να εκφράζει αισιοδοξία για άμεση λύση.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Καλαμπάκα, η πόλη που απλώνεται κάτω από τους μοναδικούς και μαγευτικούς βράχους των Μετεώρων, κερδίζει τις εντυπώσεις με τον εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό της. Ο δήμος Μετεώρων έχει μεταμορφώσει την πόλη σε έναν φωτεινό, ζεστό και άκρως γιορτινό προορισμό, προσφέροντας εικόνες που εντυπωσιάζουν επισκέπτες και δημότες.

Στις κεντρικές αρτηρίες, τα φώτα και οι θεματικές συνθέσεις δημιουργούν μια δυνατή αίσθηση γιορτής, ενώ το στολίδι που ξεχωρίζει και συγκινεί είναι η εντυπωσιακή φάτνη στους βράχους των Μετεώρων. Πρόκειται για μια από τις πιο ιδιαίτερες και εμβληματικές χριστουγεννιάτικες παρεμβάσεις της Ελλάδας, καθώς η φάτνη, φωτισμένη και τοποθετημένη στο φυσικό αυτό μνημείο, μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, προσφέροντας ένα μαγικό θέαμα.

Η Καλαμπάκα παραμένει κορυφαίος χειμερινός προορισμός, ενώ η εγγύτητά της με τον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της χώρας, ενισχύει ακόμη περισσότερο την επισκεψιμότητα της περιοχής. Παρότι τα μπλόκα των αγροτών έχουν προκαλέσει δυσκολίες στην κυκλοφορία, ο δήμος Μετεώρων εμφανίζεται αισιόδοξος ότι σύντομα θα βρεθεί λύση, ώστε να μην επηρεαστεί ο γιορτινός τουρισμός και η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος αναφέρει: «Είμαστε όλοι έτοιμοι να υποδεχτούμε τους επισκέπτες των γιορτών. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυσκολίες λόγω των κλειστών δρόμων, όμως πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί η χρυσή τομή. Θέλουμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε το τουριστικό προϊόν των Χριστουγέννων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας».

Ο δήμος συνοδεύει τον εντυπωσιακό στολισμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη χριστουγεννιάτικη εμπειρία που αντανακλά τη μαγεία των ημερών και την ομορφιά της περιοχής. Με τη φάτνη να λάμπει στους βράχους των Μετεώρων και την πόλη να ντύνεται στα γιορτινά της, η Καλαμπάκα ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει για ακόμη μία χρονιά στον χριστουγεννιάτικο χάρτη της Ελλάδας.

