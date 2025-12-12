Κατερίνα Καινούργιου για Ιωάννα Τούνη: «Πρέπει όλα αυτά να τα πει δημόσια ή πρέπει να κάνει πίσω για το καλό του παιδιού της;»

Το νέο βίντεο της Ιωάννας Τούνη, στο οποίο απάντησε σε όσα είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη συνέντευξή του στην εκπομπή Super Κατερίνα, σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή influencer, τα ξημερώματα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου ανήρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το οποίο παρουσίασε τη δική της εκδοχή, σε σχέση με την επιμέλεια του γιου τους, Πάρη, αλλά και τον τρόπο που μεγαλώνει στο πλευρό του πατέρα του.

«Η Ιωάννα υπονόησε ότι ο Δημήτρης βγήκε εδώ στην εκπομπή και ουσιαστικά είπε ψέματα. Εγώ από την πλευρά μου είχα πει συγχαρητήρια στον Δημήτρη όταν είχε κάνει την ανάρτηση για να στηρίξει δημόσια την Ιωάννα για τη δίκη του revenge porn, αλλά από εκεί και πέρα αν ήταν απλά για τα μάτια του κόσμου και δεν την πήρε ποτέ, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Εγώ άλλη εικόνα έχω και αυτή θέλω να κρατήσω για τον Δημήτρη γιατί τον συμπαθώ και τον εκτιμώ. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή η συνέντευξη ήταν κακή, δεν εξέθεσε κάπου την Ιωάννα. Τώρα, αν η Ιωάννα, μέσα σε όλα αυτά, βρίσκει ψέματα που είπε ο Δημήτρης, είναι άλλο θέμα. Το ερώτημά μου είναι, πρέπει όλα αυτά να τα πει δημόσια ή πρέπει λίγο να κάνει πίσω για το καλό του παιδιού της; Είναι δικαίωμά της να το κάνει ό,τι θέλει, γιατί αν η ίδια έχει πληγωθεί πολύ, αυτό νιώθει» πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

«Επειδή αυτά τα παιδιά είναι δημόσια πρόσωπα, δεν ξέρω αν όλο αυτό, μελλοντικά θα κάνει καλό στο παιδάκι. Είναι δύο πολύ καλά παιδιά και δύο πολλοί καλοί γονείς, οπότε ίσως κάποιες πικρίες πρέπει να τις βάλουν στις άκρες. Δεν θέλω να λέω μεγάλο λόγια, δεν ξέρεις πώς σου τα φέρνει η ζωή, γιατί μπορεί μελλοντικά κάποια πράγματα να τα λουστούμε. Ας μείνουμε απ’ έξω», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.