Θεσσαλονίκη: «Θέλουν το διαίρει και βασίλευε» – Η πρώτη αντίδραση αγροτών στο κάλεσμα Μητσοτάκη για συνάντηση τη Δευτέρα

Μία πρώτη απάντηση στο κάλεσμα που έκανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας με όποια αντιπροσωπεία αγροτών οριστεί, έδωσαν οι παραγωγοί που έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των μπλόκων και των σωματείων για το κάλεσμα του πρωθυπουργού, λέγοντας: «Θέλουν λοιπόν το διαίρει και βασίλευε. Εμείς ζητάμε πρώτα από όλα να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους, που χτυπάνε τους αγρότες. Και μετά θα το δούμε το εάν θα μπορέσουμε να πάμε να συζητήσουμε».

«Το Σάββατο γίνεται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια και θα απαντήσουμε όπως πρέπει. Με σύνεση, με ευπρέπεια και όπως εμείς θα ορίζουμε. Δεν θα πάει κανείς», τόνισε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thesspost.gr.