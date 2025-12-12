Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έφτασε το κομβόι των τρακτέρ – Απέκλεισαν την κεντρική πύλη επιβατικού σταθμού – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Αγρότες από μπλόκα της Μακεδονίας και όχι μόνο πραγματοποίησαν απόβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, παρατάσσοντας περίπου 45 τρακτέρ στην επιβατική πύλη του ΟΛΘ.
  • Τρακτέρ έφτασαν από τα μπλόκα των Μαλγάρων, της Χαλκηδόνας και των Πράσινων Φαναριών, ενώ άλλοι αγρότες κατευθύνονται με ίδια μέσα ή ΚΤΕΛ για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο.
  • Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι, με τον αγρότη Γιώργο Δημουδίδη να τονίζει: «Ή θα καταλάβει η κυβέρνηση ότι φτάσαμε στο αμήν, ή θα μείνουν τα τρακτέρ εδώ».
Enikos Newsroom

Απόβασή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν σήμερα (12/12) το πρωί αγρότες από μπλόκα της Μακεδονίας και όχι μόνο. Περίπου 45 τρακτέρ παρατάσσονται συμβολικά στην επιβατική πύλη του ΟΛΘ για τρεις ώρες, την οποία ωστόσο έχει ήδη αποκλείσει η ΕΛΑΣ.

Δέκα τρακτέρ από το μπλόκο των Μαλγάρων, περίπου 20 από τη Χαλκηδόνα και από άλλα μέρη της Βορείου Ελλάδος, καθώς και 15 από τα Πράσινα Φανάρια έφτασαν στον λιμένα μέσω της 26ης Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή, άλλοι αγρότες από διάφορα μπλόκα της Μακεδονίας κατευθύνονται με ίδια μέσα, ακόμη και με ΚΤΕΛ, προς το σημείο συνάντησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο, σύμφωνα με τη voria.gr.

«Ή θα καταλάβει η κυβέρνηση ότι φτάσαμε στο αμήν, ή θα μείνουν τα τρακτέρ εδώ», δηλώνει στο thesspost.gr ο αγρότης Γιώργος Δημουδης, που έχει παρατάξει το τρακτέρ του μπροστά στην πύλη.

«Θέλαμε να μπούμε σε μια μεγάλη στην αλάνα στο λιμάνι αλλά κατόπιν συνεννόησης με τον λιμενάρχη αυτό δεν κατέστη δυνατό. Συνεπώς, τον δρόμο θα τον κλείσουν αυτοί», σημείωσε, σύμφωνα με τη voria.gr, ο Κώστας Ανεστίδης, αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων.

«Θα ενωθούμε με τις άλλες κοινωνικές τάξεις γιατί το πρόβλημά μας είναι κοινό», πρόσθεσε ακόμη, τονίζοντας πως «πάμε ειρηνικά να διαδηλώσουμε».

Κατήγγειλε επίσης πως απαγορεύτηκε σε περίπου 20 λεωφορεία από τη Σιάτιστα να προσεγγίσουν τη Θεσσαλονίκη καθώς ο κόσμος ήταν πολύς και δεν μπορεί να αποβιβαστεί στον σταθμό των λεωφορείων. «Αν είναι δυνατόν», διαμαρτυρήθηκε και επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση.

Είπε επίσης πως άκουσε τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων στην Κρήτη να δηλώνει πως στο νησί ζητούν 350 εκατ. ευρ΄λω αποζημιώσεις για τις καλλιέργειές τους. «Πώς να φτάσουν για την υπόλοιπη Ελλάδα;», διερωτήθηκε σκωπτικά και είπε πως «είναι δάκτυλος της κυβέρνησης αυτό που γίνεται με την Κρήτη».

Δείτε φωτογραφίες αγροτες λιμανι θεσσαλονικης αγροτες λιμανι θεσσαλονικης αγροτες λιμανι θεσσαλονικης αγροτες λιμανι θεσσαλονικης

12:57 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

