Euroleague: Στη Βαρκελώνη για το διπλό ο Ολυμπιακός με «όπλο» τα τρίποντα – Η ώρα του αγώνα

  • Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη την Παρασκευή (12/10, 21:30) για την 15η αγωνιστική της Euroleague, επιδιώκοντας να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα.
  • Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν χωρίς τον Τάισον Ουόρντ, ο οποίος υπέστη οστικό οίδημα και θα μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα, δημιουργώντας ένα σημαντικό κενό.
  • Παρά την απουσία, ο Ολυμπιακός διαθέτει το τρίτο καλύτερο ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα αυτή τη σεζόν στη Euroleague με 38,9%, ένα στατιστικό που μπορεί να αποτελέσει «όπλο» στον αγώνα.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Φουρνιέ Ολυμπιακός
Φωτογραφία: Intime

Χωρίς τον Τάισον Ουόρντ θα παραταχθεί στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» της Βαρκελώνης ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπαρτσελόνα, την Παρασκευή (12/10, 21:30) για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ουόρντ υπέστη οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα, αφήνοντας τεράστιο κενό κι ενώ ήδη στα γκαρντ χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα του Πειραιά που βρίσκεται εν αναμονή της άφιξης του 30χρονο Αμερικανού πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις.

Ο Φρανκ Νιλικίνα αναμενόταν να επιστρέψει ήδη από τον αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ και υπολογίζεται κανονικά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 8-5 έχοντας αγώνα λιγότερο, αφού αναβλήθηκε ο αγώνας με τη Φενερμπαχτσέ λόγω της κακοκαιρίας που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το ΣΕΦ την περασμένη εβδομάδα.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο 9-5… εκεί που θα βρισκόταν δηλαδή η ομάδα του Πειραιά αν είχε διεξαχθεί ο αγώνας με την πρωταθλήτρια Euroleague Φενέρ και την είχε νικήσει.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν ηττηθεί από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (91-80) για την 13η αγωνιστική και απέναντι στην Μπαρτσελόνα θα επιδιώξουν να πετύχουν το διπλό επιστρέφοντας στις νίκες.

Οι Καταλανοί, με τον Τσάβι Πασκουάλ όρθιο στον πάγκο, πέρασαν νικηφόρα από το Βελιγράδι, με 89-79 επί του Ερυθρού Αστέρα. Ο Ουίλ Κλάιμπερν σημείωσε 22 πόντους με 4/7 τρίποντα, ενώ 17 πέτυχε ο Ντάριο Μπριθουέλα με 3/6 τρίποντα. Παρά τα 1/7 τρίποντα, ο Κέβιν Πάντερ ήταν διψήφιος, με 6 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός έχει το τρίτο καλύτερο ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα αυτή τη σεζόν στη Euroleague με 38,9%.

15η αγωνιστική (11-12/12/2025)

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου

  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παναθηναϊκός 96-89
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 92-84
  • Βαλένθια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 94-82
  • Παρί (Γαλλία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 105-108
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 94-87

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου

  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ολυμπιακός 21:30
  • Ντουμπάι (ΗΑΕ)- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
  • Μονακό (Μονακό)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
  • Παρτιζάν (Σερβία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαθμολογία

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-4
  2. Βαλένθια (Ισπανία) 10-5
  3. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-5
  4. Μονακό (Μονακό) 9-5
  5. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 9-5
  6. Παναθηναϊκός 9-6
  7. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6
  8. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-6
  9. Ολυμπιακός 8-5
  10. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5
  11. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 8-7
  12. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-7
  13. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-8
  14. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9
  15. Παρτιζάν (Σερβία) 5-9
  16. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10
  17. Παρί (Γαλλία) 5-10
  18. Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-10
  20. Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

03:16 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ: Τι χρειάζεται για να τερματίσει στην πρώτη 8άδα της League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ κατάφερε να φέρει τον εαυτό της σε εξαιρετική θέση μετά τα σπουδαία διπλά σε Φλωρεντία κ...
03:08 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Μάρκο Νίκολιτς: «Οι παίκτες μου είναι πολεμιστές, αυτή είναι η νοοτροπία που θέλω»

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ στην Τουρ...
03:00 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ράφα Μπενίτεθ: «Κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί, κάναμε ό,τι μπορούσαμε»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα απέναντι στη Βικτόρ...
01:45 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Βαθμολογία UEFA: Μείωσε και κυνηγά την 10η Τσεχία η Ελλάδα

Θετική ήταν η συγκομιδή για το ελληνικό ποδόσφαιρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε μία εβδομά...
