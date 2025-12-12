Όρμπαν: Λέει «όχι» στο πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ – «Θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά»

Σύνοψη από το

  • Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, διαμαρτυρήθηκε κατά της «παράνομης» κίνησης της ΕΕ για πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επ’ αόριστον, όπως έγραψε στο Facebook.
  • Ο Ούγγρος πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι «Οι Βρυξέλλες θα διαβούν σήμερα τον Ρουβίκωνα… η οποία θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ΕΕ», με την Ουγγαρία να διαμαρτύρεται κατά της απόφασης.
  • Η συμφωνία για το πάγωμα επ’ αόριστον θα απομάκρυνε τους κινδύνους για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς η Ουγγαρία και η Σλοβακία δεν θα μπορούσαν πλέον να ασκούν βέτο στην παράταση του παγώματος.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βίκτορ Ορμπάν
Φωτογραφία: AP

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της «παράνομης» -όπως τη χαρακτήρισε- κίνησης, που σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις της ΕΕ για πάγωμα επ’ αόριστον ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με τη μέθοδο της ψηφοφορίας με ενισχυμένη πλειοψηφία, έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στη σελίδα του στο Facebook.

«Οι Βρυξέλλες θα διαβούν σήμερα τον Ρουβίκωνα με την έναρξη της διαδικασίας γραπτής ψηφοφορίας, η οποία θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ΕΕ. Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της απόφασης και θα κάνει ό,τι μπορεί για να επαναφέρει μια νόμιμη κατάσταση».


Μια συμφωνία για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επ’ αόριστον θα απομάκρυνε τους κινδύνους για το σχέδιο να χρησιμοποιηθούν αυτά για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς οι φίλα προσκείμενες στη Μόσχα Ουγγαρία και Σλοβακία δεν θα είχαν πλέον τη δυνατότητα να ασκούν κάθε έξι μήνες βέτο στην παράταση του παγώματος, όπως συμβαίνει σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

11:02 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

