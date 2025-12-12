Θεσσαλονίκη: Έκλεισε η κεντρική πύλη του λιμανιού εν αναμονή της άφιξης των αγροτών – ΒΙΝΤΕΟ

Έκλεισε πριν από λίγη ώρα η κεντρική πύλη του λιμανιού Θεσσαλονίκης, επί τη οδού Κουντουριώτη και Σαλαμίνος, εν αναμονή της άφιξης αγροτών με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Στις 11:20 αστυνομικοί σφράγισαν την κεντρική είσοδο απαγορεύοντας την είσοδο στο λιμάνι σε κανένα όχημα.

Λόγω της σημερινής κινητοποίησης, δεν θα πραγματοποιηθούν αποκλεισμοί δρόμων, ούτε θα γίνουν άλλες παράλληλες δράσεις, τουλάχιστον στα περισσότερα σημεία. Η επόμενη κίνηση των αγροτών θα καθοριστεί στις γενικές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν, σε συνάρτηση και με τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 12.00 στη Νίκαια Λάρισας.

10:57 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

