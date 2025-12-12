Κρήτη: Ο αγροτοσυνδικαλιστής, ο λογιστής και η δικηγόρος σύζυγός του – Ποιοι είναι οι συλληφθέντες για τις απάτες με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, ένας λογιστής και η σύζυγός του, δικηγόρος, φέρονται να βρίσκονται ανάμεσα στους 15 συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/12) στην Κρήτη για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, πληροφορίες αναφέρουν ότι για συμμετοχή στην υπόθεση ερευνώνται συνολικά 42 άτομα. Οι εμπλεκόμενοι ερευνώνται για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2025 και φέρεται να έχουν λάβει συνολικά 1,7 εκατ. ευρώ. Η αστυνομική επιχείρηση έχει επίκεντρο το κέντρο του Ηρακλείου και τις Αρχάνες.

Ποιος είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης

Ως κεντρικό πρόσωπο με αρχηγικό ρόλο περιγράφεται πρόεδρος συνεταιρισμού και γνωστός συνδικαλιστής από την Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Μύρων Χιλετζάκη, Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Κρήτης και Πρόεδρο των Μικρών Συνεταιρισμών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Από την πλευρά της, η Μιλένα Αποστολάκη είπε στην ίδια συνεδρίαση για την σύλληψη του κ. «όπως διαβάζουμε, έχει συλληφθεί ο κ. Χιλετζάκη και μέλη της οικογένειάς του (που είναι) πρόεδρος ομάδας παραγωγών στο Ηράκλειο της Κρήτης, επικεφαλής ΚΥΔ, πρωταγωνιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και στις περίφημες φωτογραφίες με του πρωθυπουργού, με τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”».

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «Όμορφη Μέρα με τον Νίκο Αγγελάκη» τον περασμένο Ιούνιο, ο Μύρων Χιλετζάκης είχε αναφερθεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «το σκάνδαλο μας έχει ξεπεράσει όλους».

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την «τεχνική λύση» για τους βοσκοτόπους, που πλέον – όπως είπε – «κόβεται οριζόντια για όλη τη χώρα», με στόχο να περιοριστεί η παραβατικότητα. Όπως σημείωσε, «το 2015 πάρθηκε μία απόφαση σωστή μεν για την περίσταση, αλλά προσωρινή· αυτή την προσωρινή απόφαση την πληρώνουμε τώρα».

«Στηρίζουμε τους πραγματικούς, τους έντιμους κτηνοτρόφους», υπογράμμισε, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα φαινόμενα καταχρήσεων: «όσοι δεν δικαιούνταν, θα πρέπει να τα επιστρέψουν και να τιμωρηθούν».

Το 2016, ο Μύρων Χιλετζάκης είχε εμφανιστεί και στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη, περιγράφοντας ένα περιστατικό που, έλεγε, ότι τον είχε αιφνιδιάσει, όταν διαπίστωσε ότι πιστώθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό του ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει, όταν επισκέφτηκε τραπεζικό υποκατάστημα για να ελέγξει αν είχε καταβληθεί ποσό ύψους 180 ευρώ που ανέμενε από επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαπιστώθηκε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού του ανερχόταν σε περισσότερα από 201 εκατομμύρια ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, επρόκειτο για τραπεζικό λάθος, που στη συνέχεια διορθώθηκε.

Ο λογιστής και η δικηγόρος

Εμπλοκή στη διαδικασία είσπραξης επιδοτήσεων μέσω εικονικών – ψευδών δηλώσεων φέρονται να έχουν λογιστές, ένας δικηγόρος και παραγωγοί.

Ανάμεσά τους, είναι η δικηγόρος Ηρακλείου Χρυσάνθη Κουτάντου αλλά και ο σύζυγός της, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής και διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αλικαρνασσού, αλλά και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης στην σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Λαμπράκης, «είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Σε απάντησή της για το θέμα του λογιστή Λαμπράκη και της συγγενικής του σχέσης με τον πρόεδρο του Κινήματος, η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει πως “εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια εμπλοκής στελέχους του, σε ελάχιστο χρόνο διαγράφεται”, επιχειρώντας να απορρίψει τους υπαινιγμούς της κυβερνητικής πλευράς.

Ο «κομβικός ρόλος» του αγροτοσυνδικαλιστή – Χειροπέδες σε 4 μέλη της οικογένειάς του

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας cretalive.gr, τέσσερα μέλη της οικογένειας του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή, στον οποίο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποδίδει κομβικό ρόλο στην παρούσα δικογραφία, συγκαταλέγονται στους 15 μέχρι στιγμής συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Πρόκειται για την σύζυγο, την πεθερά του, την μητέρα και την αδελφή του.

Στους συλληφθέντες συμπεριλαμβάνονται επίσης ο γνωστός λογιστής και η δικηγόρος σύζυγος του. Τα ονόματα που εμπεριέχονται στην δικογραφία ανέρχονται σε 42, ενώ έχουν γίνει και αρκετές προσαγωγές.

Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους διαμένουν στις Αρχάνες, άλλοι στο Ηράκλειο, κάποιοι στην Αλικαρνασσό. Δημοσιογραφικές πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα, αναφέρουν ότι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής ήταν καιρό στο «κάδρο» της Διεύθυνσης του Οργανωμένου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλωστε το όνομα του είχε αναφερθεί σε επικοινωνίες τρίτων προσώπων στις πρώτες δικογραφίες που «έσκασαν» για το σκάνδαλο.

Με βάση την δικογραφία, 28 άτομα φέρονται να έχουν εισπράξει ανά περίπτωση κατά το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2024 οικονομική ενίσχυση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής εμφανίζεται να υποκίνησε τα πρόσωπα αυτά, τουλάχιστον υποστηρίζεται ότι υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.

Επιπρόσθετα, στο κάδρο της έρευνας έχουν τεθεί και 45 ακόμα φυσικά πρόσωπα που φέρονται να έλαβαν παράνομη επιδότηση, ύψους περίπου 700.000 ευρώ, για τα έτη 2019-2024 και υπέβαλαν αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης μέσω ερευνώμενου Κ.Υ.Δ.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου έχουν οδηγηθεί συλληφθέντες και προσαχθέντες, έχουν σπεύσει κάποιοι συγγενείς και συνάδελφοι των ελεγχόμενων προσώπων, αλλά και συνήγοροι υπεράσπισης.

Ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης δήλωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο έως εμβρυακό στάδιο, εκτιμά ότι θα κληθούν αργά απόψε να δώσουν εξηγήσεις οι κατηγορούμενοι (το πιθανότερο είναι να επιφυλαχθούν) και εν συνεχεία θα μεταβούν στην Αθήνα αφού η υπόθεση υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.