Τρομεροί γονείς – Τάσος Δέδες: Ένα κομμάτι του εαυτού μου το έχω βάλει και στον ρόλο

  • Η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα συνάντησε τον Τάσο Δέδε, τον Σταύρο από τη σειρά «Τρομεροί γονείς», ο οποίος δήλωσε ότι «ένα κομμάτι του εαυτού μου το έχω βάλει και στο ρόλο».
  • Ο ηθοποιός περιέγραψε τον ρόλο του ως «υπάλληλος, στο ταξιδιωτικό γραφείο της Ναταλίας, και κολλητός της», ενώ τόνισε πως «περνάμε πολύ καλά» στα γυρίσματα.
  • Ο Τάσος Δέδες μίλησε επίσης για το όνειρό του να γίνει αθλητής, τις σπουδές του στη δραματική σχολή και την παράσταση στην οποία θα συμμετέχει από τον Ιανουάριο στη Λυρική σκηνή.
Η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και ο Χάρης Χρονόπουλος συνάντησαν τον Τάσο Δέδε, τον Σταύρο τον κολλητό φίλο της Ναταλίας από τη σειρά «Τρομεροί γονείς» και μίλησε για τον ρόλο του, τη σειρά και τις σπουδές του στη δραματική σχολή. 

«Είμαι της παρέας και νομίζω ότι ο χαρακτήρας μου έχει πολλά κοινά σημεία με τον Σταύρο», λέει αρχικά ο Τάσος Δέδες και συνεχίζει λέγοντας πως «ένα κομμάτι του εαυτού μου το έχω βάλει και στο ρόλο, γιατί μου αρέσει αυτό. Την όρεξη και τη χαρά την έχω κι εγώ στη ζωή μου».

 Συστήνοντας το ρόλο του, λέει: «Είμαι ο υπάλληλος, στο ταξιδιωτικό γραφείο της Ναταλίας, και κολλητός της. Έχουμε δημιουργήσει μια σχέση που είναι πολύ τρυφερή και πολύ όμορφη».

Για τη συμμετοχή του στη σειρά, ο ηθοποιός λέει: «Μου αρέσει πιο πολύ στο κομμάτι της δουλειάς, γιατί έχει πραγματικό γέλιο. Περνάμε πολύ καλά και αυτό είναι ευλογία».

 Τέλος, μας μιλά για το όνειρό του να γίνει αθλητής, τις σπουδές του στη δραματική σχολή και την παράσταση στην οποία θα συμμετέχει από τον Ιανουάριο στη Λυρική σκηνή.

 Δείτε τη συνέντευξη: 

