Πάπας Λέων: Στη λίστα της Vogue και των ΝΥΤ με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους για το 2025 – Το καπέλο που τον έκανε fashion icon

  Ο πάπας Λέων ΙΔ' συμπεριλήφθηκε στις λίστες της Vogue και των New York Times με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους για το 2025, προκαλώντας έκπληξη διεθνώς.
  • Το απρόσμενο αυτό «ντεμπούτο» στη λίστα «υψηλής αισθητικής» έγινε θέμα συζήτησης.
  • Η επιλογή του να συνδυάσει το παπικό ένδυμα με τζόκεϊ καπέλο των Chicago White Sox τον έφερε απρόσμενα στην κορυφή της μόδας και τον ανέδειξε σε fashion icon.
Πάπας Λέων: Στη λίστα της Vogue και των ΝΥΤ με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους για το 2025 – Το καπέλο που τον έκανε fashion icon
Φωτογραφία: Reuters

Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος του ποντίφικα συνήθως συνδέεται με πνευματική καθοδήγηση και όχι με στιλιστικές επιλογές, η φετινή λίστα των πιο καλοντυμένων ανθρώπων της αμερικανικής Vogue προκάλεσε έκπληξη διεθνώς, καθώς ανάμεσα στα καθιερωμένα ονόματα της μόδας βρέθηκε και ο πάπας Λέων ΙΔ’.

Το απρόσμενο αυτό «ντεμπούτο» στη λίστα «υψηλής αισθητική» έγινε θέμα συζήτησης, με το περιοδικό να τον κατατάσσει δίπλα σε κορυφαίους ηθοποιούς, μοντέλα και καλλιτέχνες.

Ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ –ή, όπως είναι πλέον γνωστός, πάπας Λέων ΙΔ΄– κατάφερε ένα ακόμη μεγαλύτερο επίτευγμα από το να γίνει ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας, ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών: αναδείχθηκε ένας από τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους του 2025 από τη Vogue.

Φωτογραφία: AP

Η λίστα της Vogue

Η ετήσια λίστα των «best dressed» φέρνει τον πάπα Λέοντα σε μια εντυπωσιακή «παρέα» διασημοτήτων. Ανάμεσά τους, ο Σουηδός ηθοποιός Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, του οποίου οι γυαλιστερές μαύρες μπότες Loewe είχαν γίνει viral μέσα στη χρονιά.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης οι Τζένιφερ Λόρενς, Κέιτ Μπλάνσετ και Τζέικομπ Ελορντί, μαζί με τις Κλόε Σεβινί, Ζόι Κράβιτζ, Τζένα Ορτέγκα, Άϊο Εντεμπίρι, Doechii, Ριάνα, A$AP Rocky, Πάμελα Άντερσον, Tyla, Βίνους Ουίλιαμς, Τεγιάνα Τέιλορ, Κόουλ Εσκόλα, Solange, Chappell Roan, Μισέλ Ομπάμα και πολλοί ακόμη.

Σύμφωνα με τη Vogue US, ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη μόδα των ανδρών, με 17 άνδρες να περιλαμβάνονται στη λίστα των 55, σε αντίθεση με μόλις επτά το 2024.

Νέες ανδρικές προσθήκες για το 2025 περιλαμβάνουν τον πρωταγωνιστή του «Succession» Τζέρεμι Στρονγκ, τον βραβευμένο με Emmy ηθοποιό Κόλμαν Ντομίνγκο και Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος εμφανίστηκε πρόσφατα από την κορυφή έως τα νύχια ντυμένος σε έντονο πορτοκαλί για να προωθήσει τη νέα του ταινία «Marty Supreme».

Ωστόσο, μια άλλη νέα προσθήκη ήταν αυτή που «τάραξε τα νερά»: αυτή του πάπα Λέοντα, του οποίου η επιλογή να συνδυάσει το παπικό ένδυμα με τζόκεϊ καπέλο των Chicago White Sox τον έφερε απρόσμενα στην κορυφή της μόδας.

Πηγή: VOGUE US

Ο πάπας Λέων και στη λίστα των New York Times

Οι New York Times δημοσιεύσαν τη δική τους λίστα λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 7 Δεκεμβρίου, η οποία περιλάμβανε τον πάπα Λέων μεταξύ των «67 πιο καλοντυμένων ανθρώπων του 2025».

«Ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, γεννημένος στο Σικάγο, άλλαξε για πάντα την εικόνα του παπισμού όταν έγινε ο πρώτος Αμερικανός Πάπας τον Μάιο. Λίγο αργότερα, άλλαξε ξανά την εικόνα του αξιώματος φορώντας ένα καπέλο των Chicago White Sox (είναι μεγάλος θαυμαστής) με τα παπικά του ενδύματα», γράφουν οι NYT.

Πηγή: New York Times

