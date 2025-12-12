Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου – Πότε σταματούν τα δρομολόγια

  • Σε στάση εργασίας προχωρούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.
  • Τα λεωφορεία θα σταματήσουν να κινούνται από τις 11:00 μέχρι και τις 17:00 στις υπόλοιπες γραμμές, ενώ οι περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα συνεχίσουν κανονικά.
  • Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΟΑΣΑ

Σε στάση εργασίας προχωρούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.

Πιο αναλυτικά, τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή. Αντίθετα, στις υπόλοιπες γραμμές τα λεωφορεία θα σταματήσουν να κινούνται από τις 11:00 μέχρι και τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

