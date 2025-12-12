Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου – Πότε σταματούν τα δρομολόγια

Σε στάση εργασίας προχωρούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.

Πιο αναλυτικά, τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή. Αντίθετα, στις υπόλοιπες γραμμές τα λεωφορεία θα σταματήσουν να κινούνται από τις 11:00 μέχρι και τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.