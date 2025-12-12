Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είμαι σίγουρη για την ορθότητα των ελέγχων μου

Σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια όπου εκδικάζεται η αγωγή που έχει καταθέσει, προχώρησε η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

«Είμαι σίγουρη για αυτό που έχω κάνει και την ορθότητα των ελέγχων μου και μέσα από την δουλειά μου στον οργανισμό έχω προσπαθήσει να διαφυλάξω τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Σήμερα συζητείται η αγωγή που κατέθεσε κατά της καθαίρεσής της από τις θέσεις που κατείχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις καταγγελίες στις οποίες προχώρησε και οδήγησαν στις αποκαλύψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις.

Έχουν συζητηθεί ήδη και ασφαλιστικά μέτρα κατά της καθαίρεσής της από τη διεύθυνση του Οργανισμού Αγροτικών Πιστώσεων. Σήμερα η κα Τυχεροπούλου έχει υποβαθμιστεί και υπηρετεί στη θέση του πρωτοκόλλου στον Οργανισμό καθώς και ως ειδική συνεργάτης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε δύο δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί για τις παράνομες πρακτικές και τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.