Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είμαι σίγουρη για την ορθότητα των ελέγχων μου

Σύνοψη από το

  • Η Παρασκευή Τυχεροπούλου δήλωσε πως «είναι σίγουρη για αυτό που έχει κάνει και την ορθότητα των ελέγχων της» και ότι προσπάθησε να διαφυλάξει τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών.
  • Σήμερα συζητείται η αγωγή που κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου κατά της καθαίρεσής της από θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις καταγγελίες της για παράνομες επιδοτήσεις.
  • Η κα Τυχεροπούλου έχει υποβαθμιστεί και υπηρετεί πλέον στη θέση του πρωτοκόλλου στον Οργανισμό, ενώ είναι και ειδική συνεργάτης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για δύο δικογραφίες σχετικές με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είμαι σίγουρη για την ορθότητα των ελέγχων μου

Σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια όπου εκδικάζεται η αγωγή που έχει καταθέσει, προχώρησε η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

«Είμαι σίγουρη για αυτό που έχω κάνει και την ορθότητα των ελέγχων μου και μέσα από την δουλειά μου στον οργανισμό έχω προσπαθήσει να διαφυλάξω τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Σήμερα συζητείται η αγωγή που κατέθεσε κατά της καθαίρεσής της από τις θέσεις που κατείχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις καταγγελίες στις οποίες προχώρησε και οδήγησαν στις αποκαλύψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις.

Έχουν συζητηθεί ήδη και ασφαλιστικά μέτρα κατά της καθαίρεσής της από τη διεύθυνση του Οργανισμού Αγροτικών Πιστώσεων. Σήμερα η κα Τυχεροπούλου έχει υποβαθμιστεί και υπηρετεί στη θέση του πρωτοκόλλου στον Οργανισμό καθώς και ως ειδική συνεργάτης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε δύο δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί για τις παράνομες πρακτικές και τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις

Παίρνετε στατίνες, αντιπηκτικά ή αντιδιαβητικά; Τι πρέπει να γνωρίζετε αν τρώτε κανέλα

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιους ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιστραφούν τα χρήματα

Καταστήματα: Ανοιχτά την Κυριακή – Ποια δεν θα λειτουργήσουν και τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:56 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον «Φραπέ» και το δικαίωμα της σιωπής στην Εξεταστική

Εντολή για την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας θα διερε...
14:22 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Ο αγροτοσυνδικαλιστής, ο λογιστής και η δικηγόρος σύζυγός του – Ποιοι είναι οι συλληφθέντες για τις απάτες με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, ένας λογιστής και η σύζυγός του, δικηγόρος, φέροντα...
14:09 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό» – Τι είπε στην κατάθεσή της

Στο Τμήμα Εργατικών και Περιουσιακών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών συνεχίστηκε η δικαστική ...
13:53 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου – Πότε σταματούν τα δρομολόγια

Σε στάση εργασίας προχωρούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία. Πιο ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα