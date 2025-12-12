Συμβολικό κλείσιμο δήμων την Τρίτη με απόφαση της ΚΕΔΕ

Σε συμβολικό κλείσιμο των δήμων όλης της χώρας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα που θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2026, προχωρά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), οι οποία καλεί τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα έξω από τη Βουλή.

Κύριο αίτημα της κινητοποίησης είναι η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους δήμους, προβάλλοντας το μήνυμα «Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι, διαρκώς δίπλα στον πολίτη».

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, «η συμμετοχή όλων των αιρετών αυτοδιοικητικών στην κινητοποίηση της 16ης Δεκεμβρίου, έξω από τη Βουλή, στέλνει προς κάθε κατεύθυνση ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού να διεκδικήσει μόνιμες και βιώσιμες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν διαχρονικά τη λειτουργία των δήμων όλης της χώρας».

Παράλληλα, η ΚΕΔΕ πραγματοποιεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου θα συζητηθεί εκτενώς και θα ληφθούν αποφάσεις, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με το περιεχόμενο του νέου Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτός δόθηκε από το ΥΠΕΣ προς τους δήμους τις προηγούμενες ημέρες.

