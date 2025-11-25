Ανδρουλάκης στη συνάντηση με το ΔΣ της ΚΕΔΕ: Θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση που δεν είναι το «μακρύ χέρι» του εκάστοτε Μαξίμου

«Θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση που δεν είναι το “μακρύ χέρι” του εκάστοτε Μαξίμου, αλλά έχει όλους τους αναγκαίους πόρους για να προσφέρει καθημερινά υπηρεσίες στον πολίτη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (25/11) με το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε: «Όπως είπα και στην Αλεξανδρούπολη, στο συνέδριό σας, για εμάς πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην Αυτοδιοίκηση και τους αυτοδιοικητικούς. Αυτό μεταφράζεται με μία Αυτοδιοίκηση που δεν είναι το “μακρύ χέρι” του εκάστοτε Μαξίμου, αλλά σε μία Αυτοδιοίκηση που έχει όλους τους αναγκαίους πόρους για να προσφέρει καθημερινά υπηρεσίες δίπλα στον πολίτη.

Προφανέστατα, διαφωνούμε με όλα αυτά που συζητάει η κυβέρνηση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Για εμάς είναι προτεραιότητα το ενεργειακό ζήτημα, το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές δημοσίως. Πρέπει επιτέλους να πάμε στα ευρωπαϊκά πρότυπα, να υπάρχουν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε δήμους, ώστε να πέσει το κόστος λειτουργίας και να έχει ο πολίτης χαμηλότερου κόστους υπηρεσίες. Και, βέβαια, πρέπει κάθε αρμοδιότητα που έρχεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει και τους ανάλογους πόρους».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης «συμφωνούμε, και το έχουμε συζητήσει με πολλούς από εσάς, να υπάρχει και η πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ. Ένα μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει, δημιουργώντας μία μακροπρόθεσμη κουλτούρα σε ζητήματα διαχείρισης τοπικών φόρων με το βλέμμα στο μέλλον και σε άλλα μοντέλα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να κάνουμε τομές. Τομές, που σήμερα δεν βλέπω να συζητά και να έχει στην προτεραιότητά της η κυβέρνηση».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και χαίρομαι γιατί είναι εδώ και ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, που, μαζί με τον Κώστα Ασκούνη, είχαν θητεύσει και σε δύσκολες στιγμές προσπάθησαν, με έναν λόγο ρεαλιστικό, ορθολογικό και αντιπολιτευτικό να βρίσκουν πάντα συναινέσεις προς όφελος του πολίτη και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνάντηση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν ο Παναγιώτης Δουδωνής υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών, ο Πάρις Κουκουλόπουλος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομικών, ο Κώστας Τριαντάφυλλος Γραμματέας Τομέα Αυτοδιοίκησης και ο Γιώργος Παλαιοδήμος Γραμματέας Τομέα Οικονομικών.

