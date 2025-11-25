Αγρίνιο: Ευθανασία στο άλογο που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και υπέφερε για ώρες – Η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη

Αγρίνιο: Ευθανασία στο άλογο που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και υπέφερε για ώρες – Η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη

Ευθανασία έγινε στο άλογο που τραυματίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/11) έπειτα από τροχαίο στην Αγρινίου – Αμφιλοχίας στο ύψος της Στράτου.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, το ζώο υπέφερε για πολλές ώρες με διαλυμένη τη σπονδυλική στήλη.

Τελικώς, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ) που ενημερώθηκε και έστειλε κτηνίατρο από την Άρτα για να εξετάσει στο ζώο και να αποφανθεί. Η κατάσταση του αλόγου που παρασύρθηκε από όχημα ήταν μη αναστρέψιμη και γι’ αυτό υποβλήθηκε σε ευθανασία, νωρίς το απόγευμα.

Η ανάρτηση του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών:

«Στράτος Αιτωλοακαρνανίας — ακόμη ένα άλογο χτυπημένο στην άκρη του δρόμου.

Και για ακόμη μια φορά, όλοι «ανεύθυνοι». Περιφέρεια, Δήμος, Δασαρχείο, Υπουργείο: κανείς δεν αναλαμβάνει δράση, γιατί η νομοθεσία επιτρέπει στις Περιφέρειες να αποποιούνται κάθε ευθύνη (Νόμος Κελέτση 2023).

Το αποτέλεσμα; Ζώα αβοήθητα, να υποφέρουν μόνα τους.

Ο πολίτης που σκέπασε το άλογο με μια κουβέρτα έδειξε ανθρωπιά εκεί που οι θεσμοί δεν στάθηκαν στο ύψος τους και τον ευχαριστούμε.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ) ενημερώθηκε άμεσα και έστειλε στο σημείο τη συνεργαζόμενη κτηνίατρο, με δικά μας έξοδα, ώστε να γίνει κλινική εξέταση και να εκτιμηθεί η κατάσταση του ζώου.

Δυστυχώς, τα τραύματα ήταν μη αναστρέψιμα.

– ανοιχτό κάταγμα στο πίσω αριστερό άκρο
-κατάγματα στη σπονδυλική στήλη

Οι κακώσεις ήταν ασύμβατες με τη ζωή. Για να μην παραταθεί το μαρτύριό του, αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε ευθανασία για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους.

Δεν είναι η πρώτη φορά.

Πριν έναν μήνα, στη Θήβα, άλογο έμεινε αβοήθητο για 20 ώρες. Και πόσα ακόμη περιστατικά μένουν αόρατα…

Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί μοντέλο διαχείρισης.

Δεν γίνεται οι εθελοντές και οι πολίτες να σηκώνουν κάθε φορά το βάρος της πολιτείας.

Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει θεσμικο πλαίσιο που να προστατεύει τα ιπποειδη.

Όχι άλλες αποποιήσεις ευθύνης.

Όχι άλλη εγκατάλειψη.

Όχι άλλα ζώα να πεθαίνουν μόνα τους στην άκρη μιας εθνικής οδού.

Ευχαριστούμε όσους μας ενημέρωσαν και όσους νοιάστηκαν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κτηνίατρο Αθήνα Τσέλιου που έτρεξε άμεσα στο σημείο.

Αν κάποιος επιθυμεί να συμβάλει στα κτηνιατρικά έξοδα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας — δεν είναι υποχρέωση κανενός, αλλά κάθε βοήθεια μάς επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε περιστατικά σαν κι αυτό».

 

