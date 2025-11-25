Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι 4 κατηγορούμενοι της σπείρας που είχε ρημάξει εταιρείες και σπίτια

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό Εθνική

Στη φυλακή οδηγούνται οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε σπείρα, που διέπραττε κλοπές κυρίως σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας… αδυναμία σε χρηματοκιβώτια.

Μετά την απολογία τους στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σημειώνεται ότι η συνολική των μελών της σπείρας προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ.

Τη δράση τους αποκάλυψε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος. Συνολικά βαρύνονται με 19 κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, που έγιναν τους τελευταίους πέντε μήνες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πέλλα και Κιλκίς.

Οι κατηγορούμενοι -δύο Έλληνες και δύο Αλβανοί με συγγενικούς ή φιλικούς δεσμούς μεταξύ τους και σχετικό ποινικό παρελθόν- φαίνεται πως επέλεγαν επιχειρήσεις που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και οικισμούς, χρησιμοποιούσαν οχήματα 4×4, ενώ κινούνταν μέσω αγροτικών δρόμων τόσο κατά την προσέγγιση των «στόχων» όσο και κατά τη διαφυγή τους.

Επιπλέον, φρόντιζαν να καταστρέφουν κάμερες ασφαλείας που διέθεταν οι επιχειρήσεις και με φορητούς πομποδέκτες παρακολουθούσαν τις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την ίδια δικογραφία, δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες», λάμβαναν επιδόματα, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι έπαιζαν χρηματικά ποσά σε διάφορα τυχερά παίγνια.

Σε βάρος των κατηγορουμένων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη -μεταξύ άλλων- για διακεκριμένες κλοπές και συμμορία, πράξεις τις οποίες απολογούμενοι φέρεται πως αρνήθηκαν. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας πήραν τον δρόμο για τις φυλακές.

