Ηράκλειο: Παιδιά δημοτικού σχολείου… μετακομίζουν για μαθήματα σε γκαρσονιέρα λόγω έλλειψης χώρου – Αντιδρούν οι γονείς

Μαθητές δημοτικού θα μετακομίσουν από το σχολείο σε… γκαρσονιέρα για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, λόγω έλλειψης χώρου. Το πρωτοφανές περιστατικό αναμένεται να γίνει πράξη από την προσεχή εβδομάδα, σε δημοτικό σχολείο της πόλης του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η διεύθυνση του σχολείου ανακοίνωσε σήμερα στους γονείς των παιδιών της β’ τάξης πως εξαιτίας έλλειψης χώρου οι μαθητές θα μεταφερθούν σε γκαρσονιέρα, που βρίσκεται στην περιοχή, ώστε να κάνουν το μάθημά τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα παιδιά ηλικίας 7 και 8 ετών θα περπατάνε από το σχολείο προς την γκαρσονιέρα σαν γκρουπάκι μαζί με τη δασκάλα τους και την ώρα του διαλείμματος θα επιστρέφουν στο σχολείο, προκειμένου να παίξουν μαζί με τους άλλους μαθητές.

Εξοργισμένοι οι γονείς

Η ανακοίνωση αυτή, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε την οργή και την αγανάκτηση των γονέων, που δεν μπορούν να καταλάβουν πώς οι αρμόδιοι έλαβαν μία τέτοια απόφαση.

«Είναι δυνατόν εν έτη 2025 να μην μπορούν να βρουν λύση στα κτιριακά προβλήματα» αναφέρουν μιλώντας στο patris, ενώ παράλληλα εκφράζουν τις ενστάσεις τους για τις συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών τους.

«Πώς θα κάνουν μάθημα σε μία γκαρσονιέρα, πώς θα μεταφέρονται από την γκαρσονιέρα στο σχολείο… Υπάρχει ασφάλεια σε όλο αυτό», αναρωτιούνται, τονίζοντας πως «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τάξη η αίθουσα διδασκόντων, που χρησιμοποιείται λίγες ώρες τη μέρα από τους δασκάλους».

