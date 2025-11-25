Άδωνις Γεωργιάδης: Απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα – «Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: Ρώμη»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε με βίντεο στην πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα με την αφιέρωση στο βιβλίο του «Ιθάκη».

«Ο Αλέξης Τσίπρας μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…» έγραψε ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ κρατά στα χέρια του το νέο βιβλίο του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και δείχνει στην κάμερα την αφιέρωση.

«Ένα βιβλίο ιστορίας, ξέρεις γιατί η ιστορία είναι σημαντική; Μαθαίνεις να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση» λέει με νόημα.