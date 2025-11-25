Αλέξης Τσίπρας: Η αφιέρωση στον Άδωνι Γεωργιάδη και η ατάκα «τα λιγουρεύεστε;»

Enikos Newsroom

Τσίπρας βιβλίο Ιθάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό του στο instagram για την κυκλοφορία του βιβλίου του «Ιθάκη» και την αφιέρωση που έκανε στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με χιουμοριστική διάθεση «ευχαριστεί» τον Άδωνι Γεωργιάδη για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου, ενώ παίζουν αποσπάσματα από τις παλιές εκπομπές του.

Σε αυτό υπάρχει ατάκα του υπουργού Υγείας που λέει ότι «ο Αλέξης Τσίπρας τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Σε λίγο θα πει και τα λιγουρεύεστε».

Αμέσως μετά έρχεται η «αφιέρωση Τσίπρα» λέγοντας: «Στον Άδωνι βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει».

Το βίντεο κλείνει με την viral φράση «τα λιγουρεύεστε;».

