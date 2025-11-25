ΗΠΑ: Μυστικές συνομιλίες του υπουργού Στρατού με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους στο Αμπού Ντάμπι

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, είχε χθες, Δευτέρα, συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος, σε άλλη μια προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ντρίσκολ έφθασε χθες στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μια ρωσική αντιπροσωπεία.

Η συνάντηση διεξήχθη αφού Αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να μειώσουν τη μεταξύ τους απόσταση σχετικά με ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συμφωνώντας να τροποποιήσουν μια αμερικανική πρόταση την οποία το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεώρησαν πως ανταποκρίνεται υπερβολικά στις επιθυμίες του Κρεμλίνου.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε ζητώντας να μην κατονομασθεί, δήλωσε πως οι συνομιλίες του Ντρίσκολ θα συνεχισθούν σήμερα. Δεν είναι σαφές ποιος συμμετέχει στη ρωσική αντιπροσωπεία.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε πως ο Ντρίσκολ αναμένεται επίσης να συναντήσει ουκρανούς αξιωματούχους κατά την παραμονή του στο Αμπού Ντάμπι.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ