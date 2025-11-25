Ο Παύλος Χρηστίδης είχε διαψεύσει από το 2020 όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη» – «Δεν έγινε ποτέ πρόταση στο ΠΑΣΟΚ να συμμετέχει σε κυβέρνηση το 2015»

Πολλή συζήτηση έχει προκαλέσει η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του σχετικά με τον διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, με τον Μανώλη Όθωνα, τότε διευθυντή του γραφείου της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού και να τονίζει ότι «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

«Στο βιβλίο του ο κ. Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται σε έναν διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί. Σε αυτή την επικοινωνία που έγινε -ενώ είχε προηγηθεί το σφιχταγκάλιασμά του με τον Πάνο Καμμένο στα Προπύλαια- τάχα διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη την αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ. Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε. Το γεγονός ότι ακόμα κι αν υπήρχε τέτοια πρόταση ”προοδευτικής” κυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο ”όχι” θα απαντούσε η Φώφη, δεν αλλάζει ότι πρόκειται για μεγάλο ψέμα. Πράγματι, με την Γεννηματά πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση κυβερνητικής συνύπαρξης με την ακροδεξιά. Αυτό δεν θα ήταν ”πρόσχημα”, αλλά αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση», ανέφερε ο κ. Όθωνας στην ανάρτησή του.

Η διάψευση όμως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε χθες, με την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Είχε γίνει ήδη από το 2020, με δήλωση του τότε εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη, με αφορμή τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Μην λέμε τα ίδια και ίδια. Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να λέει ψέματα για το 2015. Λέει και ξαναλέει ότι έκανε στο ΠΑΣΟΚ τότε πρόταση για να γίνει μία προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό δεν έγινε ποτέ! Όσες φορές και να το πει, θα είμαστε εδώ για να λέμε την αλήθεια», είχε τονίσει τότε ο Παύλος Χρηστίδης. Παράλληλα, ο κ. Χριστίδης, είχε σημειώσει πως το λέει αυτό «γιατί πρέπει και οι πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν να γνωρίζουν το τι έγινε τότε. Προτίμησε ο ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Καμμένο. Ουδέποτε έγινε κάποια πρόταση».

Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας σε τότε συνέντευξή του – την ίδια περίοδο- στην «Εφημερίδα των Συντακτών», είχε υποστηρίξει ότι το ίδιο βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015 είχε προτείνει σχηματισμό κυβέρνησης πέραν αυτής με τους ΑΝΕΛ. «Τον Γενάρη του 2015 δεν είχατε άλλη επιλογή για το σχηματισμό κυβέρνησης πέραν αυτής με τους ΑΝΕΛ. Τον Σεπτέμβρη όμως του 2015 και αφού είχε ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο, θα μπορούσατε να εξετάσετε το ενδεχόμενο συνεργασίας και με άλλα κόμματα, για παράδειγμα με το ΚΙΝΑΛ και το Ποτάμι. Το προσπαθήσατε;» ήταν η ερώτηση με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά: «Ναι. Το πρότεινα το ίδιο βράδυ των εκλογών. Δεν έγινε δυνατό, όχι με δική μας ευθύνη. Δεν επιθυμούσαν τους ΑΝΕΛ. Τότε όμως με τους ΑΝΕΛ είχαμε μια έντιμη και αποδοτική συνεργασία. Μέχρι τις Πρέσπες, φυσικά».

Τι αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του

«Στις 24 Ιουλίου, με αφορμή την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς σε ένα λιτό γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο, αντί της καθιερωμένης δεξίωσης, την οποία παρέλειψε, ως ένδειξη σεβασμού στις δυσκολίες που βίωνε η ελληνική κοινωνία. Θυμάμαι καθαρά την ατμόσφαιρα. Παρά την ευγένεια, υπήρχε έντονη πολιτική φόρτιση. Οι ερωτήσεις αναφορικά με τις προθέσεις μου ήταν επίμονες, σχεδόν ασφυκτικές. Η Γεννηματά και ο Θεοδωράκης με ρωτούσαν ξανά και ξανά αν σκόπευα να προχωρήσω σε πρόωρες εκλογές» αναφέρει ο κ. Τσίπρας.

Όπως εξηγεί, «ήταν προφανές πως δεν μπορούσα να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά τους για το αν σκόπευα να προσφύγω σε πρόωρες εκλογές. Πρώτα απ’ όλα, γιατί δεν είχα ακόμη πάρει την απόφαση. Αλλά και γιατί, όπως όλοι γνωρίζουν, οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται.

Αρκέστηκα να τους πω ότι αναζητούσαμε τρόπους για την διεύρυνση της πλειοψηφίας και ότι θα ήταν καλό να είναι ανοιχτοί σε προτάσεις. Εδειξαν να το ακούνε θετικά, χωρίς να δεσμεύονται. Θυμάμαι πως αργότερα η Φώφη μου το φύλαγε. Μου είπε με παράπονο, αλλά και δόση χιούμορ: “μας κορόιδεψες στο προεδρικό”. Της απάντησα γελώντας: “Τι περίμενες; Να σου ανακοινώσω ότι πάω σε εκλογές; Δύο πράγματα δεν προαναγγέλλονται ποτέ. Οι πρόωρες εκλογές και οι νομισματικές υποτιμήσεις. Εμένα ευτυχώς μόνο το πρώτο είναι στην ευχέρειά μου».

Η αλήθεια είναι πως, τότε, δεν είχα καταλήξει ότι η προσφυγή στις κάλπες ήταν μονόδρομος. Άκουγα με προσοχή όλες τις απόψεις, και όχι μόνο όσες εξέφραζαν τα άλλα κόμματα. Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επικρατούσε ένταση και ανασφάλεια».

«Το βασικό σκεπτικό όσων διαφωνούσαν ήταν πως έπρεπε να δοθεί χρόνος για αποκλιμάκωση. Να περάσουν μερικοί μήνες ηρεμίας, μετά τους έξι μήνες σκληρής διαπραγμάτευσης και εσωκομ­ματικής κρίσης, και στο μεταξύ να διαμορφωθεί μια νέα κυβερ­νητική πλειοψηφία, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού, που θα υλοποιούσε το τρίτο πρόγραμμα.

Αυτό ήταν το σκεπτικό τους. Προβληματιζόμουν, αλλά έβλε­πα ότι η άποψη να αποφύγουμε την περιπέτεια των πρόωρων εκλο­γών και να διαμορφώσουμε μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία με τη στήριξη των προοδευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης είχε δύο σοβαρές αδυναμίες.

Πρώτον, θα οδηγούσε σε μια Κυβέρνηση με πολιτικά απο­δυναμωμένο τον ΣΥΡΙΖΑ, που θα διέθετε μετά βίας 100-105 Βου­λευτές. Στα διπλανά έδρανα, εντωμεταξύ, θα κάθονταν περίπου 40 πρώην σύντροφοί μας, που είχαν αποχωρήσει από την Κοινο­βουλευτική Ομάδα και είχαν μετατραπεί σε ισχυρό φορέα αντι­πολίτευσης.

Δεν θα ήταν μια συνηθισμένη Αντιπολίτευση, αλλά μια Αντι­πολίτευση με βαριά πολιτική σημειολογία, που θα μας κουνούσε διαρκώς το δάχτυλο και ασφαλώς θα ήταν καλοδεχούμενη από τα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ. Κάθε δύσκολο νομοσχέδιο, κάθε εφαρμοστικός νόμος του τρίτου προγράμματος θα συνοδευόταν από ηθικά διλήμματα, επικοινωνιακό βομβαρδισμό και εντέλει θεσμι­κό τριγμό», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του.

Επίσης, στη σελίδα 350 του βιβλίου του, ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει για τις εκλογές του 2015: «Το ίδιο κιόλας βράδυ, όταν η Φώφη Γεννηματά με πήρε τηλέφωνο για να με συγχαρεί, έσπευσα να της κάνω μια πρώτη νύξη. Της είπα ότι επιθυμούσα να συγκροτήσω μια κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής και θα ήθελα να συζητήσουμε τη δυνατότητα δικής τους συμμετοχής. Όμως, αυτή μου το ξέκοψε: Από τη στιγμή που ο Καμμένος ανακοίνωσε ότι θα είναι στην κυβέρνηση, δεν υπήρχε καν λόγος να θέσω δημόσια τέτοιο ζήτημα. Κι αν έθετα, θα έλεγε “όχι”.

“Είσαι σίγουρη;”, τη ρώτησα. “Ναι, είμαι σίγουρη”. Έτσι, κλείσαμε το τηλέφωνο. Αντιστοίχως, και με το Ποτάμι δεν μπήκαμε καν σε συζήτηση. Είχαν ξεκαθαρίσει από την προηγούμενη φορά και το επανέλαβαν πως δεν θα συμμετείχαν σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ»