Βιβλίο Τσίπρα: Η αναφορά στον διάλογο με την Φώφη Γεννηματά το 2015 και η διάψευση του Μανώλη Όθωνα – «Καμία νύξη για συνεργασία δεν υπήρξε»

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας, Φώφη Γεννηματά

Ανάρτηση έκανε ο Μανώλης Όθωνας, στενός συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά απαντώντας στα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» για την αείμνηστη πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Ο Μανώλης Όθωνας αναφέρεται χαρακτηριστικά στον διάλογο που περιγράφει πως είχε ο Αλέξης Τσίπρας με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο ισχυρισμός Τσίπρα πως «διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη του αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μία κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ» δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Η ανάρτηση του Μανώλη Όθωνα

«Τσίπρας – Φώφη: Μια οφειλόμενη (στην αλήθεια) απάντηση.

Στο βιβλίο του ο κ. Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται σε έναν διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών  του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί.  Σε αυτήν την επικοινωνία που έγινε  -ενώ είχε  προηγηθεί το σφιχταγκαλιάσμα του με τον Πάνο Καμμένο στα Προπύλαια –  τάχα διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη την αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί.  Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε.

Το γεγονός ότι ακόμα κι αν υπήρχε τέτοια πρόταση «προοδευτικής» κυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο «όχι» θα απαντούσε η Φώφη,  δεν αλλάζει ότι πρόκειται για μεγάλο ψέμα.  Πράγματι, με την Γεννηματά πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση κυβερνητικής συνύπαρξης με την ακροδεξιά. Αυτό δεν θα ήταν  «πρόσχημα», αλλά αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση. Αντίθετα καμία εκ των υστέρων δικαιολογία δεν αναιρεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, ο κ. Καμμένος δεν ήταν ανάγκη αλλά πολιτική επιλογή του κ. Τσίπρα.

Επίσης ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας ότι στο περιθώριο μιας συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε στην Φώφη τον σχεδιασμό για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και εκείνη δεν ήταν αρνητική, αλλά μετά άλλαξε γνώμη -αναίτια και χωρίς εξήγηση. Ούτε αυτό σύμφωνα με την γνώση που εκ του ρόλου μου τότε είχα, είναι αλήθεια.  Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εκδοχή του,  ούτε αυτή την πρόταση ο κ. Τσίπρας την διατύπωσε ποτέ θεσμικά στον δημόσιο λόγο του. Αλλά  τάχα μου στο περιθώριο και, παρεμπιπτόντως, σε μια συνάντηση για άλλο θέμα. Έτσι βέβαια,  μπορεί σήμερα να ισχυρίζεται εκ των υστέρων ό, τι τον βολεύει. Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ τότε κατέθεσε πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου, θεσμικά, δημόσια, στη Βουλή και όχι στο παρασκήνιο. Εκείνος είχε κλειστά αυτιά και μάτια.

Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια.

Κατά τα άλλα καλοδιάβαστο το  βιβλίο, με μια υπόμνηση στον συγγραφέα.  Στα ιστορικά μυθιστόρημα  πράγματι συνηθίζεται,  για λογοτεχνικούς λόγους, να  χρησιμοποιούνται στοιχεία μυθοπλασίας. Μόνο που επιβάλλεται αυτό να αναφέρεται ρητά στο προοίμιο».

περισσότερα
01:35 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

