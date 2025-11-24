Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Το 70,2% των Συμβουλίων αποτελείται από καινούρια πρόσωπα – Για πρώτη φορά εξελέγησαν 14 γυναίκες Πρόεδροι ΔΕΕΠ

Enikos Newsroom

πολιτική

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Το 70,2% των Συμβουλίων αποτελείται από καινούρια πρόσωπα – Για πρώτη φορά εξελέγησαν 14 γυναίκες Πρόεδροι ΔΕΕΠ

Το 70,2% των Συμβουλίων που εξελέγησαν αποτελείται από καινούρια πρόσωπα, τονίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας για τα αποτελέσματα των χθεσινών εσωκομματικών εκλογών, σημειώνοντας ότι το γεγονός αυτό «σηματοδοτεί την πραγμάτωση του στόχου της ανανέωσης στο στελεχιακό δυναμικό του κόμματος σε όλη την επικράτεια».

Αναλυτικά, οι πηγές της ΝΔ τονίζουν ότι οι εκλογές που έγιναν χθες για την ανάδειξη των νέων τοπικών εκπροσώπων του κόμματος, διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία.

Πάνω από 122.000 ενεργά μέλη της Παράταξης κλήθηκαν να εκλέξουν τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδίκησαν τις θέσεις των Προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ). Εξελέγησαν επίσης 1.000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, την άνοιξη του 2026.

«Το 70,2% των Συμβουλίων που εξελέγησαν αποτελείται από καινούρια πρόσωπα, γεγονός που σηματοδοτεί την πραγμάτωση του στόχου της ανανέωσης στο στελεχιακό δυναμικό του κόμματος σε όλη την επικράτεια.

Το ποσοστό ανανέωσης των Προέδρων ΔΗΜΤΟ ανέρχεται στο 73,8% και των Προέδρων ΔΕΕΠ στο 76,3%, καθώς 45 από τους 59 εκλέγονται για πρώτη φορά. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος εξελέγησαν 14 γυναίκες Πρόεδροι ΔΕΕΠ (στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 είχαν εκλεγεί 4 γυναίκες)», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές της ΝΔ.

Δείτε εδώ τα ονόματα των εκλεγέντων Προέδρων ΔΕΕΠ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών τροφοδοτούν τον διχασμό του λαού – Τι έδιξε νέα έρευνα

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

IRIS: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου – Πώς εφαρμόζεται

Χρήσιμες συμβουλές λίγο πριν από τη Black Friday – Πώς θα κάνετε ασφαλείς αγορές

Το νέο τηλεχειριστήριο του Google TV «δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια» – Φορτίζει με το φως του σπιτιού

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
01:35 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Χάρης Δούκας: «Η καθυστέρηση στην ανάπλαση της Βασ. Όλγας οφείλεται σε πολιτικούς λόγους – Δε θα πάω στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Τις καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγας, το σχέδιο για τη νέα δημοτική συγκοινωνία, τις δράσεις...
00:35 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Έχουμε πολλά στοιχήματα να κερδίσουμε»

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα κατακτήσεων και προκλήσεων. Έχουμε κατακτήσεις. Η εικόνα είναι πολύ δ...
22:39 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Η «Ιθάκη» άναψε… φωτιές: Οι αντιδράσεις, τα «καρφιά» και οι διαψεύσεις – Τι απαντούν στον Τσίπρα πρώην σύντροφοι και πολιτικοί αντίπαλοι

«Φωτιές άναψε» το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», το οποίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρί...
20:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι και θα παραμείνει σύμμαχος των ΜμΕ που δίνουν πνοή και θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα

«Το ΠΑΣΟΚ είναι και θα παραμείνει σύμμαχος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δίνουν πνοή και ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα