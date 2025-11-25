Έκρηξη σημειώθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της Şanliurfa στην Τουρκία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες.
Τουρκία: Έκρηξη στο Δικαστικό Μέγαρο της Σανλιούρφα – Υπάρχουν τραυματίες
