Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Έκρηξη στο Δικαστικό Μέγαρο της Σανλιούρφα – Υπάρχουν τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της Şanliurfa στην Τουρκία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες.

18:02 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

